Des anciens du cégep John Abbott au temple de la distinction

D’anciens étudiants et des employés du cégep John Abbott seront intronisés le jeudi 15 septembre au temple de la distinction de l’établissement.

Parmi ceux qui seront célébrés, on compte notamment Darren Entwistle, président de Telus, dont la filiale Telus santé, qui fait office de pharmacie virtuelle, prépare son entrée à la bourse de Toronto, et Annie Caron, qui fut joueuse de soccer pour l’équipe canadienne pendant neuf ans en plus d’être artiste.

Fondé en 2016, le temple de la distinction, chapeauté par le cégep et la fondation John Abbott, a pour objectif de souligner ceux qui «ont apporté une contribution remarquable à la vie du campus et de la communauté dans son ensemble». L’intronisation au temple devait avoir lieu en 2020, mais la pandémie a retardé la célébration jusqu’à cette année.

La cérémonie d’intronisation de ces personnes dont on fera l’éloge dans le Stewart Dining Hall sera effectuée dans le cadre d’un gala qui inclura cocktail, présentations et souper.