200 00$ pour la recherche sur le cancer au cyclo-golf

Le 8 septembre dernier, golfeurs et cyclistes se sont rassemblés au Club de Golf Elm Ridge pour un but commun: soutenir la recherche sur le cancer. La somme a été amassée au Classique cyclo-golf, un événement caritatif annuel qui en est à sa 28e édition et qui aide au financement de la Société de recherche sur le cancer.

Les participants au cyclo-golf contribuent chacun 500$ à la cause s’investissent toute la journée dans un défi de leur choix, soit un parcours de golf ou un parcours de vélo.

Si, lors de cette édition, 200 000$ ont été amassés par la Classique de Montréal pour financer l’innovation en recherche sur le cancer, la levée de fond sportive qui se déploie chaque année dans trois villes: Montréal, Québec et Sherbrooke, dépasse maintenant 5 M$ en contribution à la Société de recherche sur le cancer.

La Société qui percevra les fonds les utilisera pour «financer des projets de recherche parmi les plus prometteurs», annonce-t-elle dans un communiqué.