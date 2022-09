La Bibliothèque de Pierrefonds obtient la certification LEED OR

Les honneurs n’en finissent plus de finir pour la bibliothèque de Pierrefonds. Le Conseil du bâtiment durable du Canada lui a récemment décerné la certification LEED OR.

L’aménagement du site, les nombreuses mesures de gestion efficace de l’eau et l’optimisation de la performance énergétique des installations ont contribué à cette distinction.

«LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) est une certification reconnue à travers le monde pour la conception, la construction et l’exploitation de bâtiments écologiques. Elle se base sur six domaines clés de la santé humaine et environnementale: l’aménagement écologique des sites, la valorisation des ressources en eau, l’efficacité énergétique, la sélection des matériaux, la qualité de l’environnement intérieur et l’innovation en design», confirme Sophie Lecoq», Cheffe de section – bibliothèques, services au public à Pierrefonds-Roxboro.

Depuis son ouverture au grand public en 2019, les honneurs récoltés par la bibliothèque de Pierrefonds sont les suivantes : Coup de cœur de l’année de l’Association des architectes en pratique privée du Québec; prix d’Architecture des Bibliothèques et Centres d’Archives du Québec et le prix d’Excellence de la construction en acier de l’Institut canadien de la construction en acier.

Apprendre en jouant

La bibliothécaire-chef de section Sophie Lecoq invite toute la population à « participer au rallye LEED en bibliothèque fera découvrir les gestes posés lors de la conception, la construction et l’exploitation de la bibliothèque, et ce, afin d’en diminuer l’empreinte écologique».

«De plus, un jeu-questionnaire a été conçu pour que l’on puisse explorer de nouvelles façons de consommer, de produire, de travailler et de vivre ensemble pour répondre aux grands enjeux environnementaux et sociaux», ajoute Sophie Lecoq.

En quoi consistent les îlots de chaleur urbains? Quels sont des avantages de la lumière naturelle? Voilà deux exemples de questions retrouvés parmi les 13 qui sont proposées dans ce jeu.

La bibliothèque de Pierrefonds est ouverte les lundis de 13h à 21h; les mardi, mercredi, jeudi et vendredi, de 10h à 21h, et les samedi et dimanche, de 10h à 17h.