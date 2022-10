Omicron: la dose de rappel du vaccin de Pfizer est autorisée

La dose de rappel du vaccin adapté à Omicron de Pfizer, dont la filiale canadienne est basée à Kirkland, vient d’être autorisée par Santé Canada pour les personnes âgées de 12 ans et plus.

«La COVID-19 sévira encore cet automne et durant l’hiver, et nous sommes heureux d’offrir aux Canadiens notre vaccin bivalent contre la COVID-19 adapté à Omicron BA.4/BA.5», annonce le leader de la Gamme de vaccins ARNm et antiviraux chez Pfizer Canada, Fabien Paquette. Les souches BA.4 et BA.5 sont parmi les plus courantes au Canada. À la mi-septembre, elles représentaient 97% des cas recensés.

L’homologation du vaccin, le deuxième bivalent à l’être au Canada, signifie que les personnes de 12 ans et plus pourront le recevoir de trois à six mois après la dernière dose administrée s’ils ont déjà reçu au moins une dose de vaccin primaire.

Les particularités de l’approbation devront toutefois être discutées par le ministre fédéral de la santé, Jean-Yves Duclos, au plus tard le vendredi 7 octobre.