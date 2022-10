La Salle Pauline-Julien remporte un prix Vivat

Nommée pour la deuxième fois en deux ans, la Salle Pauline-Julien a remporté, le mardi 25 octobre, un prix Vivat dans la catégorie «Lieu d’accueil et lieu de diffusion culturelle». Ces prix sont remis par le Conseil québécois des événements écoresponsables (CQEER).

Présenté par Loto-Québec et Recyc-Québec, le concours Les Vivats est l’occasion de rendre hommage aux organisateurs d’événements qui ont des pratiques responsables.

«Des centaines d’organisateurs d’événements au Québec ont choisi et continuent de réduire leur empreinte environnementale et d’améliorer leur empreinte sociale et économique. Et c’est notre cas depuis septembre 2015», affirme la directrice de la Salle Pauline-Julien, Annie Dorion.

Des actions écoresponsables

«La Salle Pauline-Julien a été parmi les premiers lieux de diffusion à être certifiés Scène écoresponsable en septembre 2015 et nous maintenons le niveau. Or, depuis 2018, notre engagement en matière de développement durable est l’une des principales valeurs de notre organisation», ajoute Annie Dorion.

La Salle Pauline-Julien bonifie ses pratiques chaque année pour avoir un plus grand impact environnemental, social et économique. L’équipe s’implique au sein du Comité d’action et de concertation en environnement du Cégep Gérald-Godin, dans lequel la salle Pauline-Julien est située, et ce depuis sa création, et y a même désigné un représentant substitut.

Créée par le ministère de la Culture et des Communications du Québec lors de la mise en place du Cégep Gérald-Godin, la salle Pauline-Julien a été inaugurée le 22 septembre 2000. Au fil des années, la salle de spectacles est parvenue à se tailler une place de choix auprès du public de l’Ouest-de-l’Île.

La salle propose une programmation allant de la danse au théâtre en passant par l’humour, la chanson, la musique classique, le jazz, le blues, les musiques du monde, le cinéma de répertoire, en plus d’un éventail de spectacles pour le jeune public.