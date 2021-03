Engagement pour l’environnement à la salle Pauline-Julien

Alors que les lieux de diffusion sont pratiquement vides depuis près d’un an, la salle Pauline-Julien est récompensée pour ses choix écologiques.

Le programme d’accréditation «Scène écoresponsable» renouvelle le niveau or de l’accréditation de l’établissement francophone de l’Ouest-de-l’île, le reconnaissant comme un «acteur du développement durable, de la sensibilisation et du bien-être environnemental».

Le comité d’accréditation a pris en compte plusieurs initiatives de l’institution comme la mise en œuvre de projets artistiques citoyens, la séparation et la valorisation des différentes matières résiduelles ainsi que la réduction des achats de produits emballés.

Il a aussi noté l’utilisation de vaisselle lavable pour les artistes, l’achat de plateaux de service réutilisables pour les repas des artistes et comités, l’utilisation de verres réutilisables pour remplacer les bouteilles d’eau à usage unique, la promotion du covoiturage en permettant aux bénévoles de joindre leurs horaires de disponibilités lors des affectations et l’achat de produits ménagers biodégradables.

«L’équipe de la salle Pauline-Julien est extrêmement fière de maintenir le niveau OR – Scène écoresponsable depuis 2018, indique la directrice générale et artistique, Annie Dorion. L’énergie que nous déployons en développement durable nous permet de contribuer, à notre façon, à un environnement sain et responsable pour tous les acteurs qui gravitent autour de notre lieu de diffusion et de poursuivre notre engagement envers notre communauté.»

L’accréditation de Scène écoresponsable, une initiative du Réseau des femmes en environnement, s’adresse aux artisans de la scène qui désirent entreprendre une démarche écoresponsable et démontrer leur engagement sociétal. Trois niveaux sont reconnus par l’organisme: engagement (bronze), mise en action (argent) et performance et amélioration continue (or).