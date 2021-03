Des chocolats contre le cancer

La Fondation de l’hôpital général du Lakeshore, à Pointe-Claire, lance une collecte de fonds pour la clinique d’oncologie de l’établissement.

Alors que Pâques approche à grands pas, six types de paniers et boîtes-cadeaux constitués de chocolat sont mis en vente afin de contribuer directement à l’amélioration des soins offerts des patients atteints de cancer. Pour l’occasion, la fondation s’est associée à Galerie au chocolat, un chocolatier de l’arrondissement Saint-Laurent.

Chaque année, la clinique d’oncologie complète plus de 1000 traitements du cancer. Le nombre de personnes atteintes de cancer est en constante augmentation dans l’Ouest-de-l’Île, si bien que la clinique «a connu une croissance considérable au cours des 15 dernières années et l’environnement actuel ne reflète plus les traitements de pointe qui y sont administrés», peut-on lire dans un communiqué.

«Chaque participation à notre vente de chocolats offrira plus de confort aux patients traités dans notre clinique d’oncologie et optimisera l’efficacité de l’équipe médicale», ajoute-t-on.

Les paniers et boîtes-cadeaux contenant les chocolats artisanaux concoctés par Galerie au chocolat coûtent entre 45$ et 200$. Ils sont sans gluten et fabriqués dans une installation sans arachides.

La date limite pour commander est le 17 mars à 20h. Les paniers pourront être récupérés le samedi 27 mars, entre 10h et 14h, dans le stationnement du Maxi & Cie (6381, route Transcanadienne), à Pointe-Claire.

Pour commander: fondationlakeshore.ca