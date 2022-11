La bibliothèque de Dollard-des-Ormeaux remporte le prix Denis-Vaugeois

La bibliothèque publique de la ville de Dollard-des-Ormeaux a remporté, le 18 octobre dernier, le prix Denis-Vaugeois lors du tout premier Gala des Prix des bibliothèques publiques du Québec qui était présenté à la Grande Bibliothèque – BAnQ.

Ce prix vise à reconnaître l’excellence des projets d’aménagement réalisés depuis 2019 dans les bibliothèques publiques.

Les critères d’évaluations dans lesquels la bibliothèque de la ville s’est démarquée incluent l’amélioration de l’expérience client, la qualité globale du projet, la fonctionnalité du design, l’accessibilité universelle et l’effort déployé pour le développement durable.

La bibliothèque compte maintenant un nombre de places assises quasi doublé grâce à l’aménagement d’une nouvelle mezzanine et à l’agrandissement de la section jeunesse.

L’aménagement comprend, entre autres, un espace réservé aux adolescents, quatre salles d’étude, un laboratoire informatique offrant des ateliers technologiques, ainsi qu’un accès libre au jardin extérieur réaménagé.

« Le confort et le bien-être de tous les usagers de notre bibliothèque, du plus jeune au moins jeune, ainsi que la variété et la qualité des services offerts étaient au cœur de nos préoccupations. Je suis fier de pouvoir dire que c’est mission accomplie sur toute la ligne», mentionne le maire de Dollard-des-Ormeaux, Alex Bottausci.

Le jury était composé des personnalités suivantes : Danielle Chagnon, ancienne directrice générale de la Grande Bibliothèque de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Caroline Fortin, bibliothécaire aux Bibliothèques de Saguenay, Isabelle Lizée, directrice générale d’Espace MUNI, Barbara Morin, conseillère municipale à la Ville de Sainte-Thérèse et Marie-Soleil Vigneault, directrice du Réseau BIBLIO de la Côte-Nord.