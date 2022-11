L’Académie de karaté Yamato de Sainte-Anne-de-Bellevue récolte 36 médailles

L’équipe de jeunes karatékas de l’Académie de karaté Yamato de Sainte-Anne-de-Bellevue a récolté un nombre record de médailles lors de la 22e compétition annuelle du Tournoi JKA Shotokan Karaté. L’événement avait lieu le dimanche 13 novembre dernier, au gymnase du Centre sportif Côte-des-Neiges à Montréal.

«C’est la première fois depuis les 10 années d’existence de l’Académie de karaté que nous offrons une telle performance. Notre équipe de 24 étudiants a remporté 36 médailles. C’est vraiment formidable », s’exclame fièrement l’instructeur en chef, Krever Ishmaël, lors d’une entrevue téléphonique.

Le Tournoi JKA Shotokan Karaté a lieu une fois par année et réunit les meilleurs karatékas du Québec. Au total, plus de 250 participants étaient présents au Centre sportif Côte-des-Neiges cette année. L’an dernier, le tournoi a eu lieu à Québec.

L’Académie de karaté

« L’Académie de karaté «Yamato a été créé en 2009 et nous enseignons aussi bien aux enfants qu’aux adultes. Nous proposons un karaté traditionnel de qualité supérieure et nous sommes fiers d’être membres de JKA traditionnel et de la WKF pour karaté sportif», explique Krever Ishmaël.

L’Académie de karaté Yamato enseigne le karaté de style Shotokan, l’un des styles fondateurs à partir desquels sont nés tous les autres styles de karaté pratiqués aujourd’hui. Yamato est un fier membre de la Japan Karate Association (JKA), Karaté Québec, et World Karate Federation (WKF) », précise-t-il.

Un instructeur réputé

Le karaté fait partie de la culture familiale de Karem Ishmaël. Il a été initié par son père, Hakim Ishmaël, 3e dan, qui s’est lui-même entraîné avec les plus grands maîtres internationaux.

Krevor Ishmaël a obtenu une ceinture noire 1er degré, en 1998 à l’âge de 12 ans, de Maître Mori, 9e dan et il a récemment obtenu une ceinture noire 4e degré, en 2018, de Maître Mori, 9e dan.

Le terme japonais dan est utilisé dans les arts martiaux ainsi que d’autres pratiques traditionnelles japonaises pour signaler différents niveaux de maîtrise ou d’expérience.

La qualité de détenteur d’un grade dan est signalée par le port d’une ceinture noire. Les niveaux possibles vont traditionnellement, par ordre croissant de maîtrise, du premier au dixième dan. Les premiers dan peuvent généralement être obtenus sur présentation à des examens ou à des compétitions. Les grades les plus élevés requièrent en revanche des années d’expérience et une contribution significative à l’activité en question, par l’enseignement ou la recherche.