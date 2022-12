Les députés de l’Ouest octroient 25 000$ à des banques alimentaires

Les députés de l’Ouest de l’Île, Monsef Derraji, Gregory Kelley et Brigitte B. Garceau, unissent leurs efforts pour soutenir les banques alimentaires en leur offrant un soutien financier de 25 000$.

Trois organismes ont été ciblés par les députés: On Rock Community Services, West Island Mission et le Fonds d’aide de l’Ouest-de-l’Île.

«Cette démarche coïncide avec le temps des Fêtes et surtout, avec un contexte économique difficile. Le visage de la pauvreté est désormais celui des petites familles, des mères monoparentales, des enfants, des travailleurs, des étudiants et des aînés. Actuellement au Québec, il y a 600 000 Québécoises et Québécois qui utilisent des banques alimentaires chaque mois», mentionnent-ils dans un communiqué conjoint.

Au-delà de cette initiative, il s’agit d’une occasion pour les trois élus de saluer la contribution des trois organismes et de remercier leurs membres et bénévoles.

En raison du contexte post-pandémie et de l’actuelle crise économique marquée par la hausse sans précédent des prix à la consommation, les banques alimentaires sont très sollicitées et représentent souvent le dernier recours pour les personnes en difficulté. Brigitte B. Marceau, députée de Robert-Baldwin

On Rock Community Services est un organisme communautaire dont la mission est d’aider les personnes de la communauté aux prises avec l’insécurité alimentaire, à travers une banque alimentaire, un programme de repas scolaires, une friperie et un restaurant.

West Island Mission fournit pour sa part une aide alimentaire en offrant des aliments équilibrés de haute qualité et de l’aide aux résidents en difficulté. Il offre de l’aide alimentaire mensuelle, des paniers de Noël et du soutien à la rentrée scolaire.

Finalement, depuis 1966, le Fonds d’aide de l’Ouest-de-l’Île répond aux besoins des personnes seules et des familles qui sont confrontées régulièrement à des difficultés sociales et financières. Il fournit une aide alimentaire et, lorsque la situation l’exige, distribue gratuitement vêtements, meubles et articles de maison. Des semaines de camps de vacances sont aussi payées aux enfants de ces familles en été et durant la semaine de relâche scolaire en hiver.