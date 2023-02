Les villes liées veulent obtenir justice financière auprès de Montréal

Les maires et les directions générales des villes liées de Montréal ont mandaté l’Association des municipalités de banlieue (AMB) afin de résoudre l’enjeu des quotes-parts et du partage des dépenses de l’agglomération de Montréal, qu’ils jugent inéquitable et non-démocratique. Des négociations et des pourparlers avec la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec seront entrepris.

Ce mandat a été octroyé le 27 janvier à Pointe-Claire lors d’une journée de réflexion où une stratégie globale a été mise de l’avant pour que l’AMB puisse mener des actions concrètes en ce sens.

«Dans toute société démocratique, les payeurs de taxes ont le droit d‘être représentés de façon juste et équitable devant les instances officielles qui déterminent les taxes et impôts. En s’entêtant à maintenir les villes liées à l’écart du processus décisionnel de calcul des quotes-parts, l’administration de la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec manquent à leur responsabilité démocratique», affirme le président de l’AMB et maire de Montréal-Ouest, Beny Masella.

Les municipalités représentées par l’AMB sont Baie-d’Urfé, Beaconsfield, Côte-Saint-Luc, Dollard-des-Ormeaux, Dorval, L’Île-Dorval, Hampstead, Kirkland, Montréal-Est, Montréal-Ouest, Mont-Royal, Pointe-Claire, Sainte-Anne-de-Bellevue, Senneville, et Westmount.

Au moment d’écrire ces lignes, Métro était toujours en attente d’une réaction de la Ville de Montréal à ce sujet.