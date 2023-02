Une enquête indépendante déclenchée pour les décès au Lakeshore

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, déclenche une enquête indépendante pour faire la lumière sur les décès survenus dans des conditions troublantes aux urgences de l’Hôpital général du Lakeshore. Des membres du personnel auraient signalé au ministère par courriel le décès évitable de trois personnes dans la dernière année des suites d’une négligence systémique.

«Les faits rapportés sont très préoccupants et nous souhaitons d’abord offrir nos condoléances aux familles touchées, précise l’attaché de presse du ministre de la Santé, Antoine de la Durantaye. Soyons clairs: nous ne faisons aucun compromis sur la santé et la sécurité des patients. On doit faire toute la lumière sur les enjeux vécus à l’Hôpital général du Lakeshore.»

Selon l’attaché de presse, l’établissement hospitalier s’est engagé à donner suite aux recommandations contenues dans le rapport de la médiatrice Marie Boucher déposé en octobre 2022 et qui avait qualifié de «bombe à retardement» l’état des urgences. On y recommandait notamment l’embauche de trente infirmières d’ici avril 2023 pour pallier le manque de personnel, pénurie qui a déjà poussé le personnel médical à réclamer la fermeture des urgences en raison des effectifs réduits.

Certaines mesures auraient déjà été prises en réaction aux décès, telles que placer les personnes à risque de suicide ou en garde préventive sur des civières visibles depuis le poste d’infirmières pour assurer une surveillance constante des patients.

«Nous prenons excessivement au sérieux la situation à l’Hôpital général du Lakeshore et nous posons les gestes en conséquence», conclut l’attaché de presse.