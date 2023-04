Entraves à prévoir sur l’A-20 à Pointe-Claire avec la reprise des travaux

Les travaux de réparations aux bretelles de l’échangeur des Sources de l’A-20 à Pointe-Claire reprennent le 30 avril et se poursuivront jusqu’en 2024. Des fermetures partielles ou complètes, de jour, de nuit et de fin de semaine sont à prévoir au niveau des bretelles et de l’A-20, mais les dates précises ne sont pas encore dévoilées. Celles-ci seront partagées dès qu’elles seront connues, assure le ministère des Transports et de la Mobilité durable par voie de communiqué.

«Ces interventions permettront à terme de prolonger la vie utile des ouvrages et d’assurer la sécurité des usagers de la route», précise toutefois le ministère des Transports.

Les travaux se feront en deux temps, d’abord au niveau de la bretelle menant de l’A-20 en direction ouest au boulevard des Sources et ensuite, les travaux se déplaceront vers la bretelle menant du boulevard des Sources à l’A-20 en direction est.

Le début des travaux pourrait être reporté en raison de conditions météorologiques défavorables.