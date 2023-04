Sainte-Anne-de-Bellevue prévoit aussi limiter les Airbnb

La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue est en processus d’adoption d’une série de règlements visant à limiter la location touristique à la Airbnb sur son territoire.

C’est en considérant que «l’hébergement touristique dans une résidence peut générer des nuisances pour le voisinage» que le projet de loi est envisagé, peut ont lire dans les documents de l’administration.

Un premier projet de règlement a été adopté au conseil municipal de la Ville le 13 mars dernier, puis un second, le 10 avril. Un autre projet est prévu, mais la date de son adoption est encore inconnue.

Les règlements adoptés comportent déjà une longue série de prérequis pour faire de la location touristique. On prévoit notamment réglementer le nombre de chambres, la superficie du terrain, le type de logement, le nombre de stationnements et l’utilisation de la cour et des espaces extérieurs.

Les logements ne pourront avoir plus de quatre chambres, devront être isolés des autres bâtiments et limiter le bruit, la lumière, ainsi que les odeurs entre 23h et 7h.

Ce resserrement sur les résidences touristique arrive après la vague d’interdictions d’Airbnb dans plusieurs secteurs de Montréal, à la suite de l’incendie qui est survenu dans une résidence touristique illégale du Vieux-Port.