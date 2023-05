Festival de blues de l’Ouest-de-l’Île: plus vivant que jamais

Le Festival de blues de l’Ouest-de-l’Île (FBOI) est de retour pour une vingtième année consécutive. Les organisateurs débordent d’optimisme et sont convaincus que l’édition 2023 éclipsera tous les records, tant du point de vue de la participation du public, que des sommes d’argent amassées au profit d’organismes communautaires.

“Au cours des 19 dernières années, nous avons remis 300 000 $ à de nombreux organismes communautaires de l’Ouest-de-l’Île. L’an dernier seulement, nous avons récolté 60 000 $ et tout porte à croire que nous pourrons dépasser ces résultats”, a mentionné le co-fondateur du FBOI, Errol Johnson, lors d’une conférence de presse tenue au restaurant Elixor de Dollar-des-Ormeaux.

“Les profits sont entièrement remis à des organismes communautaires et les récipiendaires de cette année sont Le refuge des femmes de l’Ouest-de-l’Île, le Centre Bienvenue, l’Association de la communauté noire de l’Ouest-de-l’Île, AJOI et Alphabétisation Sans Limite”, a dévoilé l’autre co-fondateur et maire de Pierrefonds Jim Beiss.

La programmation de cette 20e édition réunira une brochette d’artistes professionnels reconnus dans l’univers du blues au Québec. Sylvie Desgroseillers, Nino, Dwane Dixon, Innus Aso et Freddy James étaient présents lors de la conférence de presse et, à l’unisson, ils ont exprimé leur joie de retrouver ou de découvrir la population de l’Ouest-de-l’Île de Montréal en 2023.

Premier concert le 1er juin

Le jeudi 1er juin, le FBOI tiendra son concert VIP annuel, en salle, au centre culturel de Pierrefonds, situé au 13 850 boulevard Gouin Est. Ce concert est l’événement phare de la collecte de fonds remise aux organismes communautaires. Les billets coûtent 125 $ (déductibles d’impôt) et comprennent le concert, un cocktail et un repas.

Le premier concert gratuit aura lieu le 8 juillet, de 15h à 23h30, au parc Dollard-des-Ormeaux, 12 000 boulevard de Salaberry. Les amateurs de blues plus âgés peuvent se remémorer que la Ville de Dollard-des-ormeaux présente un concert de blues depuis la toute première édition du festival, il y a 20 ans.

Le second concert aura lieu le 9 septembre, de 17h à 2330, au Village de Pointe-Claire, à l’angle des avenues Lakeshore et Cartier.

Des témoignages inspirants

Co-fondateur du Festival, le maire de Pierrefonds, Jim Beiss, rayonne de joie lorsqu’il constate l’essor connu par le FBOI au cours des deux dernières décennies. ”Nous avons commencé avec une petite tente dans un parc à Dollard-des-Ormeaux. Et maintenant, nous attirons les meilleurs musiciens de blues au Québec et nous avons recueilli 300 000 $ pour des œuvres caritatives qui font une réelle différence dans nos communautés.

Le maire de Dollard-des-Ormeaux, Alex Battausci, est fier de constater que près de 8000 personnes ont participé au festival l’an dernier dans sa municipalité. “Les profits vont tous à des organismes de l’Ouest-de-l’Île et je mets au défi les autres maires de villes du “West Island” de participer l’an prochain”, a-t-il déclaré.

Pour sa part, le maire de Pointe-Claire, Tim Thomas, un passionné de musique, a déclaré que la première édition du FBOI dans sa municipalité a attiré 4000 personnes et qu’il est persuadé que ce nombre doublera pour atteindre 8 000 cette année. « Je gère et m’occupe de l’industrie de la musique depuis 25 ans maintenant. Je me considère comme un musicien pris au piège dans un corps sans talent. Je mets donc aujourd’hui mes talents d’organisateur pour le blues”.