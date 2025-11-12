Nouveau Conseil Municipal Assermenté à Pointe-Claire

Les membres du nouveau conseil municipal de Pointe-Claire ont été officiellement assermentés samedi, marquant ainsi le début de leur mandat pour la période 2025-2029. Cette cérémonie fait suite aux résultats du scrutin du 2 novembre dernier.

Le maire John Belvedere, réélu après un hiatus de quatre ans, est au centre de cette nouvelle équipe municipale. Il est entouré de huit conseillers et conseillères représentant chacun un district de la ville. Claudine Demers représente le district 1, suivie de Ludovic Matthews pour le district 2, Kelly Thorstad-Cullen pour le district 3, et Andrew Swidzinski pour le district 4. Cynthia Homan, Bruno Tremblay, Eric Stork, et Mike Potvin complètent l’équipe en représentant respectivement les districts 5, 6, 7, et 8.

La première séance du nouveau conseil municipal est prévue pour le mardi 18 novembre à 19h. Elle se tiendra à l’hôtel de ville, situé au 451, boulevard Saint-Jean. Pour ceux qui ne peuvent pas y assister en personne, les séances du conseil seront également webdiffusées en direct.

