Nouveaux efforts pour retrouver Pablo Ignacio Rivero Grajales

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) intensifie ses efforts pour retrouver Pablo Ignacio Rivero Grajales, disparu depuis le 31 octobre dernier. Un poste de commandement mobile est déployé à Dorval pour recueillir des informations cruciales de la part du public.

L’équipe dédiée aux disparitions, recherches de famille et enlèvements parentaux (EDRE) du SPVM a déployé son poste de commandement près du centre commercial Les Jardins Dorval depuis 11h. Les policiers seront sur place à proximité du magasin Méga vente Continental jusqu’à 18h. Un policier hispanophone est présent pour faciliter les échanges.

L’objectif est de rencontrer la population locale et de recueillir toute information pouvant aider à localiser M. Rivero Grajales.

Les circonstances de la disparition

Pablo Ignacio Rivero Grajales, âgé de 37 ans, a été vu pour la dernière fois le 31 octobre vers 18 h 40, à proximité de l’emplacement du poste de commandement. L’homme, qui s’exprime en espagnol, est décrit comme ayant la peau basanée, mesurant 162 cm (5′ 4″) et pesant 90 kg (198 lb). Il a les yeux bruns, les cheveux noirs courts et porte une barbe noire courte. Une cicatrice est visible sur son épaule droite.

Au moment de sa disparition, il portait une chemise à manches courtes rouge et un pantalon jeans gris. Il aurait quitté les lieux à bord de son véhicule, un Ford Flex 2010 gris, immatriculé BEP 89L.

Les enquêteurs du SPVM ont exprimé des inquiétudes quant à la sécurité de M. Rivero Grajales, en raison de propos inquiétants qu’il aurait tenus avant sa disparition. Toute personne détenant des informations est vivement encouragée à se rendre au poste de commandement mobile pour rencontrer les membres de l’EDRE. Les informations peuvent aussi être transmises de manière anonyme via Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en ligne.

