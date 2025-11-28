Fuite de données du système d’alertes CodeRED

Des milliers d’utilisateurs de CodeRED, le système d’alertes aux citoyens utilisé par plusieurs villes du Grand Montréal ainsi que l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro, sont à risque à la suite d’une fuite de données. Les résidents qui se sont inscrits à CodeRED auprès de leur municipalité sont invités à modifier leurs mots de passe.

CodeRED est une plateforme qui permet aux municipalités d’envoyer à leurs résidents des alertes concernant des avis d’ébullition, des évacuations, des pannes de courant ou des interventions majeures des services de sécurité, entre autres. Propriété d’une filiale de GardaWorld, elle dessert de nombreuses municipalités du Canada et des États-Unis, ainsi que certains États et autres organismes régionaux et supra-régionaux.

Selon un communiqué émis par Garda, la plateforme a été mise hors ligne le 10 novembre à la suite d’une cyberattaque. Cette attaque a causé une fuite de données des utilisateurs.

Garda World a été obligé de mettre fin à sa la vieille plateforme OnSolve CodeRED et transférer les opérations vers un nouvel environnement, nommé CodeRED by Crisis24. Afin de compenser l’interruption du service, Garda World ne facturera pas les clients de la plateforme pour la période s’étirant jusqu’au 31 janvier 2026.

Données personnelles extraites

Depuis jeudi, certaines des municipalités affectées ont envoyé des avis à leurs résidents les avisant de la fuite. Ces avis indiquent que les noms, les adresses physiques, les adresses courriel, les numéros de téléphone et les mots de passe associés à CodeRED ont potentiellement été subtilisés.

Les autorités municipales demandent aux usagers de modifier leurs mots de passe dès que possible, sur tous les services numériques qu’ils utilisent. Surtout s’ils utilisent le même mot de passe pour plusieurs autres plateformes.

Dans le Grand Montréal, les villes de Longueuil, Brossard, Côte-Saint-Luc, Montréal-Ouest et Ville Mont-Royal utilisent CodeRED. C’est aussi le cas pour la majorité des municipalités de l’Ouest-de-l’Île, soit Kirkland, Pointe-Claire, Sainte-Anne-de-Bellevue, Baie-d’Urfé, Beaconsfield et Senneville.

Une vérification rapide indique que le seul arrondissement de la Ville de Montréal qui utilise CodeRED serait Pierrefonds-Roxboro.

Le nombre total d’individus touchés est difficile à calculer avec précision. La Ville Mont-Royal aurait plus de 5000 résidents inscrits au service CodeRED en 2025, alors que Kirkland en compte au moins 11 000 selon un document vieux de plusieurs années.

Au moment d’écrire ces lignes, Longueuil et Pierrefonds-Roxboro n’avaient pas répondu à notre demande d’informations.