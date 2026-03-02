Avis d’ébullition à Dollard-des-Ormeaux, Dorval, Pointe-Claire et Saint-Laurent

Un avis d’ébullition a été décrété à partir du 1er mars 2026, affectant plusieurs secteurs des villes de Dollard-des-Ormeaux, Dorval, Pointe-Claire et de l’arrondissement de Saint-Laurent. Cette mesure préventive concerne environ 200 adresses et a été mise en place en raison d’une intervention sur le réseau d’eau.

L’avis d’ébullition a été levé le 3 mars. Les résidents des secteurs concernés doivent tout de même respecter certaines consignes sanitaires. Tous les détails ici.

Les résidents des secteurs touchés doivent faire bouillir l’eau pendant au moins une minute avant de la consommer ou de l’utiliser pour se brosser les dents. Il est important de noter que l’eau potable non bouillie peut être utilisée pour les soins d’hygiène ou d’autres usages domestiques. Ces consignes resteront en vigueur jusqu’à nouvel ordre, et un avis de retour à la normale sera émis dès que la situation sera rétablie.

Pour visualiser le secteur exact touché par cet avis d’ébullition, les résidents peuvent consulter une carte interactive en ligne. De plus, pour toute question ou besoin d’information supplémentaire, la population est invitée à visiter le site Montreal.ca ou à contacter le service 311.

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