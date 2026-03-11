Verglas force la fermeture temporaire de l’Hôtel de Ville de Senneville

Le verglas force la fermeture de l’hôtel de Ville de Senneville pour le restant de la journée. Malgré cette fermeture, les services municipaux restent accessibles à distance, assurant ainsi la continuité du service aux citoyens.

Le Village de Senneville a pris des mesures pour garantir que les citoyens continuent de recevoir les services nécessaires. L’administration municipale reste disponible pour répondre aux questions et traiter les demandes des citoyens par voie électronique. Les employés municipaux travaillent à distance pour assurer une réponse rapide et efficace.

Les citoyens sont encouragés à utiliser les services en ligne pour effectuer leurs paiements, notamment les paiements de taxes. Les documents liés à l’urbanisme peuvent être transmis en ligne ou déposés dans la boîte aux lettres située à l’entrée de l’Hôtel de Ville. Pour les dépôts volumineux, il est conseillé de prendre rendez-vous avec le service concerné.

En réponse aux conditions météorologiques, l’équipe des travaux publics de Senneville a procédé à un épandage préventif pour sécuriser les rues. Elle surveille également les chutes d’arbres et de branches sur le domaine public pour prévenir tout danger.

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