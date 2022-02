91 nouveaux logements sociaux dans Outremont

La ministre Chantal Rouleau et le vice-président du comité exécutif responsable de l’habitation Benoit Dorais ont lancé le projet Coop MIL lors d’une pelletée de terre ce lundi 14 février.

Les travaux pour la construction de nouveaux logements sociaux dans le cadre du projet Coop MIL ont débuté ce lundi 14 février aux abords du campus MIL dans Outremont.

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, ainsi que le vice-président du comité exécutif responsable de l’habitation et maire de l’arrondissement du Sud-Ouest, Benoit Dorais, étaient présents pour cette première pelletée de terre.

«Ce lancement de Coop MIL va permettre à des familles de se loger ici, de rester à Montréal, de contribuer au sort de notre métropole et de trouver un milieu de vie sain, agréable et dynamique», a expliqué la ministre.

Le bâtiment comprendra 91 logements sociaux, dont 20 unités de trois à quatre chambres, 27 logements de deux chambres et 44 logements d’une chambre.

Un stationnement souterrain de 28 places y sera construit avec un espace réservé à l’autopartage, et plus d’une centaine de places pour des vélos.

Le projet est financé à hauteur de 19,9 M$ par la Société d’habitation du Québec (SHQ) ainsi que la Ville de Montréal et la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

«Une pelletée de terre dans un secteur en redéveloppement»

La Coop MIL est le deuxième projet de logements sociaux à voir le jour dans le cadre du Campus MIL. Il prend place sur l’ancienne gare de triage ferroviaire d’Outremont et devrait voir le jour en mai 2023. Le Campus MIL, inauguré en 2019, accueille le complexe des sciences de l’Université de Montréal. En avril 2021, la Ville a annoncé qu’une école primaire à orientation scientifique du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys y sera aussi construite.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables de la Ville de Montréal.

«C’est ce que l’on souhaite pour les Montréalais et Montréalaises, des milieux diversifiés avec des milieux de vie foisonnants, avec des services, mais aussi où tout le monde peut se loger, a déclaré Benoit Dorais. C’est tous les milieux de vie qui sont aux alentours ici et c’est une mixité de produits résidentiels.»

«On est sur un site qui est en revalorisation […] où se côtoient des universitaires, des citoyens et des artistes», a déclaré la ministre.

Élargissement du droit de préemption à Montréal

Le vice-président du comité exécutif responsable de l’habitation a aussi mentionné la soumission en avis de motion du droit de préemption pour des fins d’habitation au prochain conseil municipal. Ce nouveau règlement sera ensuite adopté en mars prochain.

Le droit de préemption permet à la Ville d’acquérir des immeubles en priorité sur tout autre acheteur dans le but de réaliser des projets au bénéfice de la communauté, comme la construction de logements sociaux.

Alors que depuis 2018, la Ville a un droit de préemption pour des logements sociaux et communautaires, ce nouveau règlement sera pour «toutes fins d’habitation» telles que des projets abordables visant des étudiants ou des familles.

«On cherche à travailler dans des secteurs où les prix sont à la hausse pour sécuriser des lots dans des secteurs que l’on veut développer afin de se porter acquéreur avant que les prix se mettent à exploser, a expliqué Benoit Dorais. C’est aussi le premier pas de la Ville de Montréal qui recommence à acheter des terrains plutôt que de les revendre.»

Selon lui, le parc immobilier acquis par la Ville pourra ensuite être revendu, utilisé pour emphytéose ou conservé pour de futurs projets.