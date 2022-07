Voyage dans l’histoire avec les bâtisses de Westmount

Considérée comme la banlieue luxueuse de Montréal, la Ville de Westmount est un véritable bijou serti au cœur du territoire métropolitain, grâce à ses sublimes maisons et bâtisses historiques qui appellent à la flânerie le temps d’une balade, pour ravir notamment les amateurs d’histoire et d’architecture.

Étendue sur 3,9 kilomètres carrés sur le flanc ouest du mont Royal, Westmount est délimitée par la rue Sainte-Catherine au sud, l’avenue Atwater à l’est, le boulevard Décarie à l’ouest et le mont Royal au nord. La ville a pris son essor en tant que secteur huppé anglophone de la métropole au début du XXe siècle, et a acquis une réputation de bourgeoise anglophone montréalaise qui trône principalement en haut de la Côte-Sainte-Catherine, dans le secteur Upper Westmount. En prenant la rue Sherbrooke Ouest jusqu’au Parc de l’hôtel de ville il est possible de découvrir une mairie aux allures de château écossais. Pour voir “la vie en rose” direction la Maison Descaris construite en 1968, sans oublier la Maison Hurtebise, la plus vieille demeure de Westmount construite en pierres des champs et datant de 1739. Impossible de ne pas mentionner la maison d’enfance de Leonard Cohen, située au 599 Belmont Avenue.

L’arrondissement est un modèle typique de banlieue des époques prospères victorienne et post-victorienne au Canada, et se distingue par un patrimoine bâti et paysager représentatif de la période entre 1890 et 1930, qui lui vaut d’avoir été désigné lieu historique national du Canada. Les habitations les plus cossues proposent une vaste gamme de styles architecturaux victoriens et post-victoriens de style néo-gothique, pittoresque, italien, Second Empire, néoQueen Anne, néo-roman, Beaux-Arts, Château, néo-Tudor, Arts and Crafts, néo-Québec, et régime français.

Les adeptes de belles bâtisses apprécient à Westmount la grande qualité des matériaux de finition extérieure, notamment du bois, des pierres et des briques, avec des éléments décoratifs en bois sur les porches et les balcons, ou la richesse des détails sculptés dans la pierre, par exemple sur des colonnes, des pilastres, des corniches, des sculptures, et des encadrements.

Park, l’un des meilleurs restaurants japonais de Montréal

Le restaurant Park est l’adresse des adeptes de sushis pour une expérience gastronomique chic à Westmount. L’établissement du chef propriétaire Antonio Park est devenu un incontournable pour savourer une excellente cuisine japonaise aux influences coréennes et sud-américaines. Park est voué à l’excellence en offrant de la cuisine bio, de saison et durable pour le brunch, le déjeuner et le dîner.

Le rafdfiné restaurant Park, dans l’arrondissement Westmount. / Josie Desmarais/Métro

Les plus belles maisons avec vue, sur l’avenue Sunnyside

Une balade sur l’avenue Sunnyside est à envisager, car elle longe le bois Summit et surplombe l’un des axes les plus classes de Westmount qui rassemble d’imposantes maisons historiques aux colonnes, mélangées au moderne d’ouvrages plus récents et tout aussi impressionnants. Le petit parc Sunnyside surplombe l’avenue et offre un belvédère qui permet de profiter de la vue sur Montréal.

L’avenue Sunnyside, dans Westmount, possède de luxueuses résidences. / Josie Desmarais/Métro

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre Ici. Ce dossier estival produit par Métro Média présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif: faire découvrir aux Montréalais et Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.