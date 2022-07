Le parc Westmount, noyau social de la Ville

Bien plus qu’un simple espace de verdure pour flâner et se promener entre les différents sentiers, le parc Westmount rassemble en son cœur différents bâtiments municipaux qui en font aujourd’hui le parc le plus apprécié de Westmount.

Deuxième en taille, mais premier en fréquentation, c’est un noyau central de nombreux événements et programmes de la Ville.

Le parc Westmount./ Josie Desmarais/Métro

Le parc a été dessiné en 1912 dans l’esprit d’un certain Frederick Law Olmsted (l’architecte paysagiste du parc du Mont-Royal et du Central Park de New York), c’est-à-dire en respectant les cours d’eau naturels, les ravins et les zones boisées naturellement présentes.

C’est le Jubilé de diamant de la reine Victoria qui apporta à la Ville des entrées d’argent inattendues et permit la construction, au coin nord-ouest, de la première Bibliothèque publique de Westmount, de Victoria Hall, qui abrite le centre communautaire, ainsi que le réaménagement du parc Westmount, dont la majeure partie était auparavant boisée.

Le parc et la bibliothèque Westmount. / Josie Desmarais/Métro

Aujourd’hui, cet espace de 10,6 hectares équipé d’un parc canin et d’une piste cyclable fait le bonheur des familles, car les enfants peuvent s’amuser à la pataugeoire et dans l’aire de jeu qui leur est destinée. Les sportifs ont aussi le choix entre les trois terrains de baseball, les courts de tennis à surface dure et en terre battue, ou encore, dans la partie sud-ouest, un complexe sportif de haute technologie abritant deux patinoires souterraines et une piscine partiellement dissimulé sous un toit vert.

Les amateurs de nature apprécient quant à eux les plantations florales et les aménagements des sentiers qui traversent le parc, le long du cours d’eau qui serpente entre les vieux saules. L’art a sa place avec une programmation d’expositions dans la galerie du Victoria Hall, qui rassemble aussi les activités des différents organismes communautaires, et un auditorium pour les soirées de fête.

Le bois Summit

Isolé de la circulation automobile, le bois Summit est un lieu calme et agréable, très adapté pour une balade pédestre sur l’un des sentiers. Cette forêt urbaine mature de 23 hectares est un sanctuaire d’oiseaux et de fleurs sauvages, caractérisé par une morphologie régulière et un large massif d’arbres feuillus. Le bois Summit est l’un des trois sommets du mont Royal et est classé en tant que parc de conservation par la Ville de Westmount.

Victoria Hall

Impossible de parler des immeubles municipaux de Westmount sans mentionner le Victoria Hall, édifié à la fin du 19e siècle. Cet imposant bâtiment construit en pierre dans le style néo-Tudor n’est autre que le centre communautaire de la ville, qui abrite aussi des salles pour des événements, un auditorium pour les concerts et spectacles, ainsi qu’une galerie d’art. Le Victoria Hall est situé au 4626, rue Sherbrooke Ouest.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre Ici. Ce dossier estival produit par Métro Média présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif :ç faire découvrir aux Montréalais et Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.