Préserver la forêt urbaine d’Outremont

L’Arrondissement d’Outremont présente son nouveau plan de gestion de la forêt urbaine dans la ville.

Ce plan de gestion de la forêt urbaine d’Outremont s’arrime à la Politique de l’arbre de Montréal, adoptée en 2005 par le Conseil municipal. Il vise à accorder aux arbres leur juste place au sein d’une collectivité urbanisée, et a pour objectif d’accroître la quantité et la qualité des arbres afin de renforcer leur rôle environnemental et écosystémique.

Contenu du plan de gestion de la forêt urbaine

Le plan de gestion, qui est à consulter publiquement dans un document réalisé par l’Arrondissement, présente tout d’abord un inventaire des arbres publics actuellement présents sur le territoire, afin d’en étudier la distribution et d’en établir la biodiversité.

Des recommandations particulières destinées aux différents départements de l’Arrondissement ont été formulées pour les prochains travaux qui pourraient avoir lieu et provoquer un impact sur la forêt urbaine.

Une attention particulière a été portée à la répartition de la canopée à travers l’Arrondissement ainsi qu’à l’identification des îlots de chaleur.

À court terme, l’Arrondissement devra mettre en place un programme d’entretien cyclique de ses arbres d’alignement et un programme de plantation qui permettront de poursuivre le développement de sa canopée.

À date, Outremont est classé au deuxième rang parmi les dix-neuf arrondissements montréalais avec un indice de canopée de 34 % sur son territoire.