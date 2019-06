Car2go et Communauto étendent leur service dans le Vieux-Pointe-aux-Trembles

Après les vélos en libre-service BIXI, c’est tour du service d’autopartage car2go d’annoncer son arrivée dans Pointe-aux-Trembles, un projet pilote qui s’étendra pour la durée des opérations de la navette fluviale. Trois nouvelles voitures Communauto seront également ajoutées à celle actuellement disponible sur le territoire.

Les deux voitures Car2Go seront situées derrière le Centre Communautaire Roussin, à l’angle de la rue Notre-Dame Est et du boulevard Saint-Jean-Baptiste. Deux espaces de stationnement supplémentaire réservés aux véhicules de l’entreprise seront aménagés du côté ouest de l’intersection.

Communauto augmente de son côté son offre de service, en ajoutant 1 nouvelle voiture au Centre Communautaire Roussin, en plus d’inaugurer un nouveau point de service à l’aréna Rodrigue-Gilbert. L’emplacement de la troisième voiture reste à préciser, mais se situera près du parc Saint-Jean-Baptiste.

« On vous parle de l’amélioration de la desserte de la STM, l’ajout de la navette fluviale, l’ajout de car2go, l’ajout de véhicules Communauto et ajout des BIXIs, c’est certain que le secteur au coin des rues Notre-Dame et Saint-Jean-Baptiste devient le premier pôle de mobilité de notre arrondissement », s’est réjoui la mairesse Caroline Bourgeois, évoquant un « deuxième pôle qui s’installe » à l’aréna Rodrigue Gilbert.

« Le pôle de mobilité, c’est permettre aux gens de faciliter leurs déplacements, c’est vouloir créer un milieu de vie, de rapprocher les transports des citoyens, rapprocher les commerces, les parcs. C’est aussi le symbole que nous aussi, à RDP-PAT, on a le droit de rêver et d’avoir ces installations. » -Caroline Bourgeois, mairesse de RDP-PAT

Communauto s’est également engagé à développer son service à Rivière-des-Prairies au cours des prochaines années, selon Mme Bourgeois.

Le skate park restera

À la suite des commentaires de citoyens lors de la consultation des 21 et 22 mai derniers sur les mesures de stationnement, il a été décidé de maintenir le skate parc situé dans le stationnement du centre Roussin, en bordure du boulevard Saint-Jean-Baptiste.

Le démantèlement des installations du site est prévu depuis près de deux ans. L’arrondissement avait proposé d’y aménager le « pôle de mobilité » et regrouper les différents services dans un espace circonscrit commun. Quelques citoyens avaient protesté contre la mesure lors de la consultation.

« Quand un jeune de 10 ans vient me dire de ne pas toucher pas à son skate park, ça frappe, avoue la mairesse. Je retiens que les plus petits vont au parc Prince-Albert et 8e Avenue, les plus vieux vont à l’aréna Rodrigue-Gilbert, mais entre les deux, ils ont besoin d’espace pour socialiser. Ça m’a convaincue. »

Les dates exactes d’arrivée des véhicules seront connues dans les prochains jours, mais Mme Bourgeois a affirmé que l’intention est que ce soit fait pour le 17 juin, à l’arrivée de la navette.