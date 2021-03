COVID-19 : un site de vaccination dans Pointe-aux-Trembles

Le Centre communautaire Roussin, situé à Pointe-aux-Trembles, sera le troisième centre de vaccination contre la COVID-19 dans l’est de Montréal. La date d’ouverture du site n’a toutefois pas été annoncée.

C’est le deuxième site de vaccination annoncé cette semaine par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Est-de-l’Île-de-Montréal. L’établissement de santé a aussi confirmé que la vaccination se fera à l’aréna Martin-Brodeur, à Saint-Léonard.

Les modalités pour la prise de rendez-vous et l’ordre de priorité sont les mêmes que celles annoncées et établies par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Pour l’instant, toute personne de 65 ans et plus peut recevoir le vaccin gratuitement.

Les citoyens montréalais peuvent déjà se faire vacciner au Stade olympique et au Palais des Congrès. La prise de rendez-vous en pharmacie a également commencé le 15 mars.

«Nos équipes de soutien à domicile vaccinent également les personnes qui sont réellement limitées dans leurs déplacements», indique Catherine Dion, conseillère en communications au (CIUSSS) de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.

Elle ajoute qu’à Pointe-aux-Trembles, 66 % de citoyens âgés de 70 ans à 84 ans ont été vaccinés. La couverture vaccinale se chiffre à 82 % chez les 85 ans et plus.

Il est possible de prendre rendez-vous et de suivre le déroulement de la campagne de vaccination en ligne, et d’obtenir du soutien téléphonique au 1 877 644-4545.