Vaccination: le Centre Roussin ouvrira ses portes le 6 avril

La vaccination contre la COVID-19 commencera le 6 avril au centre Roussin, un établissement situé dans Pointe-aux-Trembles.

Le site sera ouvert 7 jours sur 7, de 8h à 16h. Les heures d’ouverture seront étendues dans les semaines à venir, explique le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal par voie de communiqué.

La prise de rendez-vous pour ce troisième centre de vaccination de l’Est montréalais sera possible à compter du 6 avril.

Un débarcadère et des espaces de stationnement seront mis à disposition des usagers. Des bénévoles seront sur place pour accompagner les citoyens en cas de besoin.

Les citoyens peuvent entre-temps prendre rendez-vous dans les centres de vaccination montréalais ou en pharmacie.

En date du 24 mars, 80,4% des aînés de 85 ans et plus ont déjà reçu le vaccin sur le territoire couvert par le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal. La proportion est de 76% chez les personnes de 70 à 84 ans, et de 31,7% chez les 60 à 69 ans.

Dans le secteur de Pointe-aux-Trembles, le vaccin a été administré à un peu plus de 10 000 personnes, soit 22% de la population.

Il est possible de prendre rendez-vous et de suivre le déroulement de la campagne de vaccination en ligne, et d’obtenir du soutien téléphonique au 1 877 644-4545.