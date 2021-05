Marché public: lancement sous le thème de l’agriculture urbaine

Le marché public du Village de Pointe-aux-Trembles entamera sa saison 2021 le 22 mai sous le thème de l’agriculture urbaine.

Des exposants locaux se spécialisant dans les semis seront à la Place du Village lors de la journée d’ouverture du marché public. La Serre Montréal, sera du nombre, afin d’y vendre des jeunes pousses, plantes potagères et plantes fruitières.

«Vu toute l’effervescence qu’il y a depuis quelques années pour l’agriculture urbaine, et comme on a la chance à Pointe-aux-Trembles d’avoir des gens qui font des semis, alors on est partis là-dessus», explique Esther Bourgoin, coordonnatrice du marché.

Pour le reste de l’été, le marché accueillera jusqu’à 15 exposants.

Parmi eux, de nouveaux marchands feront leur apparition, notamment le restaurant Griot Plus et Okaly Fleurs. Plusieurs exposants présents l’an passé, tels Beigne la bonne humeur, Café les fraîches, et l’Éco de la Pointe-aux-Prairies seront de retour cette année.

«L’an dernier, on s’est rendu compte que le marché est un point de rendez-vous pour plusieurs. On est fier d’offrir un marché de proximité où on encourage l’achat local», souligne Mme Bourgoin.

Une deuxième édition en pandémie

Des mesures sanitaires seront en place lors du marché public du Village de Pointe-aux-Trembles. Deux stations de désinfection seront sur place et les exposants porteront le masque.

Encore cette année, il ne pourra pas y avoir d’animation lors du marché en raison de la situation sanitaire. Malgré tout, Mme Bourgoin croit que le marché suffira à animer la place du Village et à rassembler les Pointeliers.

«On veut continuer d’être un lieu de rencontre privilégiée entre les producteurs et la communauté, et qu’on continue de contribuer à l’animation et la vitalité du Vieux-Pointe-aux-Trembles.»

Le marché aura lieu tous les samedis de l’été, dès le 22 mai, de 10h à 15h00, à la place du Village.