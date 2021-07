Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est: découvrir la gastronomie dans son quartier

Les options gastronomiques ne manquent pas pour casser la croûte dans Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est. Si le restaurant italien Tomate et basilic a particulièrement la cote, de nombreux établissements du bout de l’île offrent une variété de produits frais et locaux. Notre journaliste a sondé des résidents du secteur pour connaître leurs coups de cœur.

Tomate et Basilic, c’est une institution dans le quartier. Lorsqu’on parle gastronomie, cet établissement situé au 12585 Rue Sherbrooke E est un incontournable. Le restaurant aux saveurs italiennes est prisé tant pour les dîners d’affaires que pour les soupers en famille.

Pour Jim Orrell, ce resto «de qualité» est idéal pour partager un repas avec sa conjointe. Ils y découvrent des «vins différents qui ne sont pas nécessairement en SAQ», tout en savourant des pâtes fraîches. «Il y a une belle ambiance, une belle table», renchérit Pierre Desjardins. Daniel Angers apprécie tout autant cet établissement «bien tenu et bien géré». «Le service est bon, la nourriture est bonne. On est vraiment bien accueillis», opine Louise Masquer, qui y mange régulièrement.

Les amateurs de sushis pourront, comme Louise Croussett, s’attabler au Restaurant Sushi St-Jean (365, boulevard Saint-Jean-Baptiste).

Envie d’un casse-croûte? Dic Ann’s (1300, boulevard Saint-Jean-Baptiste) offre des «petits hamburgers plats» avec de la sauce piquante bien au goût de Louise Masquer. «Quand on veut manger des hotdogs, on va à la Friterie du Coin (11561, rue Notre-Dame Est)», soutient pour sa part Daniel Angers.

Produits locaux

Pour les fervents de viande, deux lieux ressortent du lot. D’abord, la Boucherie des Trembles (13870, rue de Montigny), un commerce offrant des produits «très, très frais», souligne Jim Orrell.

Ensuite, il y a le Marché Montréal-Est (45, avenue Broadway), une destination de choix pour plusieurs amateurs de viandes et de poissons. «Le service est excellent et la viande est bonne. Des gens partent de loin pour y aller», fait valoir Louise Masquer.

Pour Jim Orrell, le meilleur pain se trouve sans conteste à la Boulangerie MariePain (13076, rue Sherbrooke Est), un commerce accueillant tenu par des «des gens de chez nous» qui «s’impliquent dans la communauté».

Lorsqu’elles souhaitent se procurer des produits québécois, Louise Croussett et Louise Masquer se tournent vers l’épicerie Huile et Vinaigre (11983, rue Notre-Dame Est). «Joanne Paiement (la copropriétaire) est accueillante et offre une variété de produits. Le choix ne manque pas. C’est comme un coffre aux trésors, c’est idéal pour faire un petit cadeau si on va manger chez des amis», avance Mme Masquer.

Marie-Ève Gauthier recommande Le frigo des Dieux (2522, rue Sherbrooke Est) pour sa variété de bières de microbrasseries. Envie de se procurer des produits québécois? Elle recommande l’épicerie de quartier Les fraîches (15951, rue Notre-Dame Est).

Les amateurs de zéro déchet ne sont pas en reste. Ils pourront se tourner vers Aux p’tits bocaux (11994, rue Notre-Dame Est), un «coup de cœur» pour Joanne Paiement. Ce nouveau commerce dans le quartier propose notamment de nombreux produits en vrac, biologiques et sans emballages.