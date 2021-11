Anne St-Laurent élue mairesse de Montréal-Est

Les citoyens de Montréal-Est ont donné un premier mandat à la mairie à Anne St-Laurent. Première femme élue mairesse de la Ville, elle déloge le maire sortant Robert Coutu, au pouvoir depuis 2009.

Anne St-Laurent a emporté la mairie avec 50,32% des voix. Elle devance M. Coutu de 158 votes, qui a obtenu 40,12% des voix. La candidate indépendante Anik Ruel arrive pour sa part en troisième place avec 9,56% du vote.

«Je suis ravie. Les gens voulaient un changement, la vague orange a passé. Je suis ravie de mon équipe, on a fait une campagne propre, une campagne extraordinaire», s’exprime Mme St-Laurent au terme d’une soirée électorale «pleine d’émotions».

Celle qui avait claqué la porte de l’Équipe Coutu en 2019 ajoute être «fière des citoyens qui ont compris qu’on veut servir le citoyen, aider le citoyen, qu’on veut revitaliser la Ville de Montréal-Est».

Conseillère municipale depuis 2008, Mme St-Laurent souhaite donner priorité au service au citoyen et revoir le plan d’urbanisme dès le début de son mandat. Elle souhaite aussi «apporter du dynamisme» au conseil, et instaurer «une transparence et une communication» avec les citoyens.

Lors de l’élection de 2017, Robert Coutu avait été élu avec 61,64% des voix devant Jonathan Dauphinais-Fortin, qui en avait récolté 38,36%. Il avait a été élu maire en 2009, 2013 et 2017. Il avait été conseiller de ville en 2005.

M. Coutu n’a pas souhaité commenter le résultat de l’élection.

Un nouveau conseil

Au conseil de ville, trois conseillers de L’Équipe Anne St-Laurent en Action sont élus. Pour sa part, l’Équipe Coutu en obtient deux, tandis qu’un siège reste indépendant au conseil.

Jean-Paul Dahm de l’Équipe Coutu est élu conseiller dans le district 1. Il déloge Alain Dion d’Équipe Anne St-Laurent en action. Yan Major de l’Équipe Anne St-Laurent en action est pour sa part réélu dans le district 2.

Dans le district 3, le conseiller indépendant Michel Bélisle est élu. Il était auparavant conseiller dans le district 5, et déloge le conseiller Claude Marcoux de l’Équipe Coutu.

Mario Bordeleau d’Équipe Anne St-Laurent en Action est élu conseiller dans le district 4, succédant à John Judd de l’Équipe Coutu dans ce district. Dans le district 5, Denis Marcil, d’Équipe Anne St-Laurent en Action emporte le siège de conseiller.

C’est Robert Schloesser de l’Équipe Coutu qui emporte le district 6. Ce poste était auparavant occupé par Anne St-Laurent.