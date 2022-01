Ouverture d’une nouvelle piste de ski de fond à PAT￼￼￼￼￼￼

L’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles annonce officiellement l’ouverture de la nouvelle piste de ski de fond au parc de la Traversée (friche ferroviaire).

Tous les amateurs pourront s’en donner à cœur joie et parcourir les quatre kilomètres traversant le quartier de Pointe-aux-Trembles. La piste se trouve entre les rues Victoria et du Prince-Albert et de la 1re à la 53e avenue.

L’arrondissement de RDP-PAT tient à préciser que cette piste est uniquement réservée à la pratique du ski de fond. «Nous demandons aux marcheurs de nous aider à la maintenir belle, en essayant de ne pas marcher sur les sillons», fait savoir le service des communications.

Certains citoyens interpellent toutefois l’arrondissement concernant le croisement des rues, à savoir s’ils doivent enlever à chaque fois leurs skis.

En réponse, l’administration reconnaît qu’il s’agit d’une «piste urbaine pour débutants». «Nous n’avons pas la prétention de dire que cette piste est le P’tit train du nord», peut-on lire sur les réseaux sociaux.

La circulation des motoneiges est interdite sur la piste; seule la motoneige des services d’entretien chargée de sillonner les pistes est autorisée.