Les Fraîches quittent le Vieux-Pointe-aux-Trembles

Après avoir tenu boutique durant environ six mois au sein du Projet Courtepointe, le Café Les Fraîches plie bagage. Ce n’est cependant pas la fin du projet: le café sera prochainement ouvert au sein de leur épicerie située dans le bout de l’île.

Mélodie Desjardins, copropriétaire du café Les Fraîches, le concède: les affaires n’ont pas été faciles depuis le début pandémie.

Le café qu’elle cogère avec sa mère et sa sœur n’a d’ailleurs pas tant «levé» au sein du Projet Courtepointe qu’elles avaient intégré en juin dernier après avoir quitté leur local sur Victoria.

Une situation qui a poussé les entrepreneures à annoncer lundi sur les réseaux sociaux leur décision de ne pas rouvrir leur café dans le Vieux-Pointe-aux-Trembles. Le café avait fermé ses portes en décembre en raison des consignes sanitaires, mais n’avait pas rouvert depuis.

Or, loin d’elles l’idée d’abandonner leur premier projet entrepreneurial. C’est donc au sein même de l’Épicerie Les Fraiches, un commerce qu’elles tiennent au bout de l’île, que le café reprendra vie d’ici la fin mars.

«On va annoncer prochainement notre ouverture. On aimerait que ce soit rapidement.»

Défricher le bout de l’île

Si elle croit que quitter le Vieux-Pointe-aux-Trembles est un peu décevant, notamment en raison des efforts qui sont consentis présentement pour revitaliser le secteur, Mélodie Desjardins rappelle que leur séjour au sein du Projet Courtepointe avait, en bout de ligne, vocation d’être temporaire, comme il s’agit d’un projet d’occupation transitoire.

Par ailleurs, elle croit que l’ouverture du café permettra de varier l’offre dans le bout de l’île.

On défriche un peu le bout de l’île. Il n’y a pas beaucoup de commerces de proximité. On espère encourager les gens à venir consommer au bout de l’île, et mettre un peu de vie dans le coin. Mélodie Desjardins, copropriétaire du Café Les Fraîches

Avec ce nouveau départ, les entrepreneures souhaitent par ailleurs enlever éventuellement la distinction entre leurs différentes bannières.

«Oui, ça va toujours avoir «Le Café Les Fraîches» et «L’Épicerie Les Fraîches», mais on veut enlever la distinction pour faire un tout. On a notre service traiteur, notre prêt-à-manger, notre épicerie, notre café. On s’enligne pour être simplement: Les Fraîches».