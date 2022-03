L’église Saint-Enfant-Jésus accueillera un «espace civique» pour la communauté

Un «espace civique» pour la communauté pointelière devrait voir le jour au sein de l’église Saint-Enfant-Jésus. Un projet que la Société de développement Angus (SDA), qui devrait prochainement devenir propriétaire des lieux, compte élaborer en collaboration avec la communauté.

Un financement de 28 187$ accordé par Québec à la SDA permettra la réalisation d’une étude visant la création d’un «espace civique au bénéfice de la collectivité et de la communauté pointelière» au sein de cette église située dans le Vieux-Pointe-aux-Trembles.

La SDA, qui est présentement dans le processus d’acquisition de l’église, précise cependant que le projet n’a pas encore été défini.

Stéphane Ricci, directeur de projets, explique que la Société souhaite entamer prochainement une démarche s’apparentant à une consultation publique. Cette démarche «laisserait la place aux citoyens et aux organisations locales» afin qu’ils soumettent des idées et des propositions concernant le projet. La forme que prendra cette démarche n’est cependant «pas encore définie», précise-t-il.

On veut que ce soit un projet unanimement reconnu comme étant un renouveau pour le Vieux-Pointe-aux-Trembles, donc, on va le travailler en conséquence. On vise à ce que ça devienne éventuellement un legs pour le 350e anniversaire de Pointe-aux-Trembles.

Stéphane Ricci, directeur de projets à la SDA