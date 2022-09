Deux concerts pour lancer la saison culturelle à Pointe-aux-Trembles

Dans la cadre de sa nouvelle programmation automnale, la Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles présentera en septembre les concerts de Roberto López et de Simon Leoza. Ces deux artistes promettent de faire tour à tour voyager les spectateurs lors de la rentrée culturelle, sur des rythmes latins dansants et des ambiances sonores cinématographiques.

Kaleido strópico, de Roberto López

Le compositeur d’origine colombienne Roberto López promet de créer une ambiance festive. Il interprètera les pièces de l’album Kaleido strópico, nommé au Gala de l’ADISQ en 2019, et celles de ses opus précédents.

Accompagné de clarinette, trombone, basse, batterie, percussions et voix, le guitariste interprétera des rythmes inspirés de la musique traditionnelle colombienne, avec des «couleurs un peu funk et jazz, des influences de l’Amérique du Nord».

«Beaucoup de mon identité comme artiste part de mes racines. […] Comme j’habite ici, j’ajoute beaucoup des influences d’ici dans ma musique, et j’essaie de pousser les limites pour l’amener plus loin avec mon expérience de vie», explique-t-il.

Les pièces intègrent notamment des éléments électroniques et des sons ambiants enregistrés dans les rues de la Colombie, ce qui «crée une ambiance qui permet au public de voyager, d’imaginer qu’ils sont dans la rue en Colombie, avec les ambiances, la musique».

Le 6e album de Roberto López, Ritual, devant sortir vers la fin du mois, ce sera la dernière fois que le spectacle sera présenté dans sa forme actuelle.

Kaleido strópico, 17 septembre, 20h

Albatross, de Simon Leoza

Le compositeur et pianiste Simon Leoza – de son vrai nom Simon Piché-Castonguay – présentera lors de cette rentrée culturelle une musique instrumentale qu’il qualifie de néoclassique et ambiante, accompagné de cinq autres musiciens – instruments à cordes, piano et musique électronique.

L’artiste anciennement connu sous le pseudonyme Tambour explique que les pièces tirées de son album Albatross, qu’il a réalisé durant plusieurs années et voyages, sont teintées du thème du voyage, «des peines qui reviennent», et des grands espaces.

«C’est un album très cinématographique. Il y a des pièces très ambiantes, très douces. Il y en a d’autres où ça monte un peu plus», soutient celui qui compose aussi de la musique pour le cinéma et la danse.

Simon Leoza croit que sa musique plaira autant aux aînés qu’aux tout-petits. «De plus en plus, la musique instrumentale commence à prendre sa place au Québec. Les gens sont très étonnés de rentrer dans mon univers», soutient-il.

Quelques pièces de son nouvel album en préparation seront aussi présentées au public.

Albatross, 27 septembre à 20h

