Changement du Plan d’urbanisme à RDP-PAT

Lors de son assemblée du 14 septembre, le comité exécutif de la Ville de Montréal a recommandé l’adoption d’une zone de logements abordables de type 2 sur le territoire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

Ce projet vise à améliorer le règlement 20-041 sur l’offre en matière de logement social, abordable et familial. Le conseil municipal a décidé de modifier le Plan d’urbanisme dans l’arrondissement, précisément sur l’ensemble de terrains situés aux abords de la rue Notre-Dame Est, du boulevard Saint-Jean-Baptiste, de la place du Village et de la rue Sainte-Anne.

Ce projet de modification consiste en la création de 20 nouveaux logements abordables dans la zone. La superficie résidentielle constructible augmentera de plus de 40% et la hauteur maximale des logements passera de trois à six étages, ce qui augmentera la densité du secteur.