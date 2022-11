RDP-PAT souligne l’implication de ses bénévoles

Les mairesses Valérie Plante et Caroline Bourgeois, les membres du conseil d'arrondissement et Patricia Higgings se méritant le prix des élu(e)s.

Le 11 novembre, la mairesse d’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Caroline Bourgeois, était accompagnée de ses conseillers et de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, afin de souligner l’implication des bénévoles du territoire.

Cette soirée de reconnaissance a réuni plus de 400 personnes afin de mettre en lumière l’engagement exceptionnel de onze bénévoles qui ont eu un impact positif sur la communauté.

«Le rôle premier de l’arrondissement est d’offrir les meilleurs services aux citoyens, mais cela ne serait pas possible sans l’aide et la collaboration des organismes et des bénévoles, a affirmé Mme Bourgeois. Vous connaissez les besoins du terrain et des populations parfois plus vulnérables. Par votre présence, vous contribuez à guider nos orientations et nos projets afin qu’ils répondent aux besoins et attentes de la collectivité. Nous avons besoin de vous pour soutenir nos milieux de vie, car vous avez une influence positive sur la communauté. Merci à tous pour votre engagement et votre dévouement.»

C’est Patricia Higgins, du Centre des femmes de Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles, qui a mérité les grands honneurs avec le Prix reconnaissance des élu(e)s.

Un projet collectif a notamment attiré l’attention du jury présent et a mérité les applaudissements de ses pairs. Il s’agit de l’œuvre musicale Quand ça vient du cœur, écrite par Jacques Racicot et Fauve Julien, et mise en voix par les bénévoles de l’organisme Cuisine collective À toute vapeur. Diffusée lors de la soirée, cette pièce met en lumière le bénévolat comme un don de soi qui vient du cœur.

Voici les onze bénévoles émérites : Bénévole en herbe : Daniella Valentin, du Centre de promotion communautaire le Phare. Doyen bénévole : Marcel, Pelletier, de l’Association bénévole de Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est Bénévole polyvalent : Jean Voltaire René, du Fond-Action Santé communautaire Bénise-Normil. Bénévole sportif : René Larivière, de l’Association de hockey mineur de Pointe-aux-Trembles. Bénévole en loisir : Guylaine Rivest, de la Société canadienne de la sclérose en plaques – Section Est de Montréal. Bénévole en arts, culture et patrimoine : Lucie Dufort, de l’organisme Les Amis de la culture de la Pointe. Bénévole en développement social et humanitaire : Émilie Xavier, du Centre de promotion communautaire le Phare. Bénévole vert et bleu : Jocelyn Larouche, du jardin communautaire des Belles-roses. Bénévole coup de cœur : Nancy Hévia, du Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies. Prix hommage : Angelo Di Salvo, du Club d’âge d’or Fiamme d’Oro.