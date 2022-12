La bibliothèque de PAT renommée en l’honneur de Serge Bouchard

L’Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (RDP-PAT) a annoncé cette semaine que les démarches sont terminées afin que la bibliothèque de Pointe-aux-Trembles soit renommée en l’honneur de l’illustre anthropologue Serge Bouchard, décédé en mai 2021.

«Animateur radio, anthropologue et auteur, Serge Bouchard était un fier ambassadeur du quartier de Pointe-aux-Trembles, où il a passé son enfance, a affirmé la mairesse de RDP-PAT, Caroline Bourgeois. Grand intellectuel, il a toujours partagé sa fierté pointelière et son amour du fleuve dans ses écrits. Que son nom soit associé à un lieu de savoir et de culture comme une bibliothèque va de soi. Nous sommes heureux de pouvoir rendre un hommage à la hauteur de cet homme qui laisse une trace extrêmement importante pour l’histoire de notre quartier.»

L’Arrondissement tenait aussi à souligner que le parc linéaire de la friche ferroviaire, allant de la 1re à la 53e Avenue, à Pointe-aux-Trembles, a été désigné Parc de la Traversée, un nom qui rappelle l’émission Les Chemins de travers que l’anthropologue a animé sur la Première chaîne de Radio-Canada pendant 14 ans.