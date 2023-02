Prévention Pointe-de-l’Île reçoit 115 000$ pour lutter contre la criminalité

Chantal Rouleau, députée de Pointe-aux-Trembles et ministre de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire

L’organisme Prévention Pointe-de-l’Île (PDI) recevra une contribution financière de 115 000 $ du gouvernement du Québec pour l’année 2022-2023, afin de l’aider dans sa lutte contre la criminalité.

Cette enveloppe sera renouvelée en 2023-2024, mais bonifiée en 2024 2025 par l’ajout de cinq nouveaux bénéficiaires. Au bout de ces trois années, ce seront donc 14,375 M$ qui auront été attribués à l’organisme.

«Ce soutien financier fait partie de l’augmentation de 52 M$ annoncée le 5 décembre 2021 pour bonifier l’axe de la prévention dans la lutte contre les armes à feu et la criminalité, mentionne par voie de communiqué Chantal Rouleau, députée de Pointe-aux-Trembles et ministre de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire. Par cet investissement, le gouvernement du Québec réitère son engagement à rendre nos villes plus sécuritaires.»

Prévention Pointe-de-l’Île est un organisme communautaire qui a pour mission de prévenir la criminalité et de promouvoir la sécurité.

Recouvrant le vaste territoire de l’est de l’île, Prévention PDI détient de nombreux programmes, projets et services afin de mettre en action sa mission auprès de sa communauté. On compte entre autres les programmes Tandem et Prévention Montréal-Est, qui visent à soutenir l’action citoyenne en sécurité urbaine.

«En tant qu’élue et comme parent, je me réjouis de ces investissements dans ma circonscription, qui permettront de poursuivre le travail de rue en prévention de la criminalité déjà bien amorcé avec l’équipe de Prévention Pointe-de-l’Île. Cet organisme effectue un travail exceptionnel en intervenant auprès de nos jeunes et en concertation avec le milieu», ajoute la députée de Pointe-aux-Trembles.

Le Programme de financement des organismes communautaires de travail de rue en prévention de la criminalité vise à bonifier et pérenniser l’aide financière destinée aux organismes en finançant leur mission plutôt que des projets ponctuels.