Pointe-aux-Trembles fêtera ses 350 ans l’an prochain

Pointe-aux-Trembles prépare (déjà!) son 350e anniversaire, qui se fêtera en 2024. L’arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles a accordé une subvention de 200 000$ à la Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles, qui sera aux commandes de l’évènement.

«Animé par son sentiment de fierté à l’égard de la communauté et fort de son expérience en gestion et animation de milieux de vie, Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles s’est porté volontaire pour organiser les festivités, au bénéfice de l’ensemble des Pointeliers et Pointelières», a déclaré son directeur général, Daniel Gratton.

L’organisme sera épaulé par un comité-conseil comprenant plusieurs acteurs politiques et institutionnels. On y retrouvera la conseillère de district de PAT, Virginie Journeau, l’Atelier d’histoire de la Pointe-aux-Trembles, la CDC de la Pointe, la Chambre de commerce de la Pointe-de-l’Île, l’Association des commerçants et professionnels du Vieux-Pointe-aux-Trembles et le Centre communautaire Le Mainbourg.

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire et députée de Pointe-aux-Trembles, Mme Chantal Rouleau, ainsi que le député fédéral de la Pointe-de-l’Île Mario Beaulieu en seront également membres.

«Pointe-aux-Trembles est la deuxième plus vieille paroisse de la Ville de Montréal. Il est primordial pour nous que cet anniversaire soit souligné. Je trouvais important de mobiliser des personnes clés du milieu politique, communautaire et économique pour organiser des festivités rassembleuses et à l’image de la communauté», a souligné la mairesse de l’arrondissement, Caroline Bourgeois.

La Société Ressources-Loisirs cherche une ou un coordinateur pour l’organisation des festivités. La personne recherchée verra à la planification et à la mise en œuvre des événements et des projets liés au 350e. Son mandat comprendra entre autres la recherche de financement et de commandites. La date limite pour postuler est le 14 avril prochain.