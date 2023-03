«Du vert, du bleu et du beau»: perspectives 2023 à RDP-PAT

En entrevue avec Métro, la mairesse d’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles Caroline Bourgeois ne cache pas son enthousiasme face aux projets qui verront le jour ou qui aboutiront dans l’arrondissement en 2023.

Ces initiatives concernent entre autres l’agriculture urbaine, le transport, notamment la mobilité fluviale des citoyens, et l’accès à de l’art urbain de qualité.

Du vert

Au chapitre de l’agriculture urbaine, un appel à projets s’est terminé récemment dans lequel les citoyens et les institutions étaient invités à proposer des idées. Les projets sélectionnés viendront s’ajouter aux actions entreprises par l’Arrondissement pour stimuler le verdissement de ce secteur de Montréal.

«On analyse les candidatures d’appels à projets en agriculture urbaine en ce moment, et je tiens à souligner l’engagement proactif des citoyens et des institutions qui ont tous proposé de bonnes idées, affirme la mairesse. De notre côté, on poursuit notre objectif de planter 1500 arbres cette année pour atteindre notre cible de 7500 arbres d’ici 2026. Le faubourg Pointe-aux-Prairies est particulièrement visé par cet effort de plantation.»

Plan projeté de la zone d’agriculture urbaine du parc Médéric-Archambault dont les premiers arbres fruitiers seront plantés cette année Photo: Gracieuseté, Arrondissement de RDP-PAT

En plus du parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, le parc Médéric-Archambault – espace situé à l’entrée de ville, à proximité du pont Le Gardeur – sera aussi visé par les efforts de verdissement alors que des arbres fruitiers seront plantés cette année. Mme Bourgeois souligne que des ruelles vertes verront également le jour cette année. Ces projets ont en grande majorité été proposés par des citoyens et s’inscrivent dans la vision de verdissement de l’Arrondissement. Une première rue partagée où les piétons et les cyclistes auront la priorité sera également dévoilée prochainement.

Du bleu

La navette fluviale a été un des points importants abordés par la mairesse, pour qui le succès de ce transport l’an dernier est un témoignage de l’appétit des citoyens de l’arrondissement et d’ailleurs pour le transport en commun, lequel permet de découvrir ce secteur de l’île, notamment le Vieux-Pointe-aux-Trembles.

«Un appel d’offres a été déposé pour le retour de la navette fluviale. C’est un outil de développement économique important qui a émané ici en plus d’être un moyen de transport auquel on croit beaucoup et qui permet aux gens de se déplacer autrement à Montréal. Ç’a été un service très apprécié, et j’aimerais qu’on le voie comme solution plus globale pour le transport en commun, comme on a vu lors de son utilisation dans les mesures de mitigation avec les constructions affectant le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.»

Photo prise à partir de la navette fluviale l’été dernier Photo: Gracieuseté, Arrondissement de RDP-PAT

Mme Bourgeois a profité de l’occasion pour relater une anecdote par rapport à l’utilisation de la navette fluviale l’été dernier par certains de ses collègues de l’hôtel de ville. Elle raconte qu’ils ont emprunté la navette à partir du Vieux-Port pour débarquer à Pointe-aux-Trembles et profiter de la Buvette du Quai et du marché public de Pointe-aux-Trembles, expérience qu’ils ont grandement appréciée.

«C’est cet esprit d’emprunter le fleuve et découvrir le quartier par un mode de transport collectif innovant qu’on veut développer», ajoute-t-elle.

Du beau

Le parc Médéric-Archambault est spécifiquement visé par les projets sur la table pour 2023. En plus des arbres fruitiers et de l’aménagement de sentiers et de mobilier urbain dans le parc, un concours d’art public a eu lieu récemment en vue d’orner le parc d’une œuvre d’art urbain. L’œuvre gagnante sera dévoilée en septembre cette année pour ensuite être installée dans le parc. Celle-ci pourra être admirée par tous ceux qui arriveront à Montréal par le pont Le Gardeur.

«On a besoin de beauté dans RDP-PAT. On va présenter les œuvres finalistes sous peu, et ensuite, un jury composé de plusieurs personnes provenant de milieux différents et possédant une expertise en art public délibéreront pour déterminer quelle œuvre représente le mieux ce qu’on cherche. Cette pièce d’art sera placée dans ce parc à l’entrée de Montréal, et je pense que ça va envoyer un beau message pour notre arrondissement.»

Pour ce qui est du REM de l’Est, la mairesse attend de pied ferme un rapport qui sera déposé cette année par l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), conjointement avec la Société de transport de Montréal (STM) et la Ville de Montréal. Elle est surtout impatiente de savoir quelle sera l’offre du REM pour Rivière-des-Prairies.

«Ça va être une période charnière. J’ai été à la Chambre de commerce de l’Est dernièrement et ça parlait favorablement de RDP et du potentiel d’achalandage et de développement économique dans le secteur. Mes attentes sont élevées, et je tiens à rappeler que le prolongement du REM vers Rivière-des-Prairies a été mentionné pour la première fois en mai dernier seulement. Cette fois, nous sommes dans le projet, et je m’attends à plus.»

La mairesse termine en parlant des festivités entourant le 350e anniversaire de Pointe-aux-Trembles pour 2024. Elle précise qu’un comité sera mis sur place cette année, composé de membres de la société civile, et qu’une coordonnatrice ou un coordonnateur sera sélectionné pour le diriger.