Quatre figures honorées pour le Mois de l’histoire des Noirs

L’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (RDP-PAT) a marqué le Mois de l’histoire des Noirs en honorant quatre personnalités exceptionnelles. Ces figures influentes ont été accueillies lors d’une cérémonie pour signer le livre d’or de l’arrondissement.

La cérémonie, présidée par le maire Denis Pelletier, a mis en lumière les contributions de Yolette Café, Shamyr Daléus-Louis (Raccoon), Emmanuel Anglade et Frantz Benjamin. Chacune de ces personnes a laissé une empreinte durable dans la communauté par leur engagement et leur dévouement.

Soutien aux familles et musique

Yolette Café, directrice et fondatrice du Centre d’entraide aux familles, est reconnue pour son soutien indéfectible aux familles de Rivière-des-Prairies depuis plus de 30 ans. Son rôle de pilier de solidarité et d’entraide dans le quartier est inestimable.

Shamyr Daléus-Louis, connu sous le nom de Raccoon, est un rappeur dont l’écriture profonde et sensible puise dans ses racines haïtiennes et le rap francophone. Révélation 2020-2021 de Radio-Canada en rap, il utilise sa musique pour rassembler et raconter des histoires de résilience.

Engagement communautaire et sécurité

Emmanuel Anglade, ancien commandant du Poste de quartier 49, a consacré plus de 20 ans de service au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Son approche humaine et collaborative a renforcé la sécurité et le lien de confiance entre la population et la police, faisant de lui une figure respectée dans la communauté.

Enfin, M. Frantz Benjamin, député de Viau à l’Assemblée nationale du Québec, se distingue par son engagement envers la justice sociale, la réussite éducative des jeunes et la culture. Son parcours est marqué par une longue expérience municipale et une contribution significative au milieu littéraire québécois.

La cérémonie a été un moment privilégié pour reconnaître le leadership, la créativité et l’engagement de ces personnalités. En présence des élus Nathalie Pierre-Antoine, Marie-Claude Baril, Gabrielle Rousseau-Bélanger et Gerlando Guarraggi, ainsi que de Diana Varela et Giovanni Rapanà, les personnes honorées ont signé le livre d’or.

Leurs noms rejoignent ceux d’autres figures marquantes qui ont enrichi la vie de l’arrondissement au fil des ans.

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