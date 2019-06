Zone Active dans RDP-PAT : un millier d’animations

Plus de 65 activités et animations différentes dans vingt parcs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles sont au programme de la quatrième édition de Zone Active, débutée le 25 juin.

Du kayak à la Zumba en passant par la pêche ou le basket, les citoyens de l’arrondissement trouveront des activités pour tous les goûts et pour toutes les âges. En offrant certaines activités plusieurs fois par semaine, cela représentera environ 1 000 blocs d’animations durant les douze semaines de programmation.

Cette nouvelle édition permettra aux participants de découvrir la Rivière-des-Prairies ou le fleuve Saint-Laurent avec des excursions guidées sur kayak et rabaska, en partant des parcs Ernest-Rouleau, André-Corbeil-dit-Tranchemontagne ou Pierre-Payet. Un ajout important selon Caroline Bourgeois, mairesse de l’arrondissement, qui donne « une façon de plus de faire bouger les citoyens, et d’adopter de saines habitudes de vie ».

En plus d’y retrouver des activités connues comme de la Zumba ou du cardio, des animations sportives moins connues sont au programme. Des cours de Zalbox, un mélange de boxe et de musique salsa, ou encore un cours de 4 Pounds, un mélange de danse et de cardio « accompagné de baguettes de bois en main sur le rythme de la musique », seront dispensés.

Plusieurs activités sont organisées en collaboration avec des organismes communautaires de l’arrondissement comme Équipe RDP, Prévention Pointe-de-l’Île, La Route de Champlain, le Centre de leadership pour la jeunesse Don Bosco, la Société Ressources-Loisirs de PAT, GUEPE, l’École de danse Martine Simard, Émerveil Mandingue, Cardio Plein-Air et La Route de Champlain.

Pierreson Vaval, directeur d’Équipe RDP, se réjouit de « soutenir l’arrondissement » et de « permettre aux citoyens de prendre possession de parcs et des espaces verts de l’arrondissement ».

Depuis son lancement en 2015, Zone Active connaît un succès avec près de 4 000 participants en 2016 et en 2017 et plus de 5 000 participants lors de la dernière édition en 2018.

Des panneaux indiquant l’horaire des activités seront installés dans ces 20 parcs. La programmation complète de Zone Active est disponible en ligne sur le site de l’arrondissement (http://ville.montreal.qc.ca). Plusieurs activités demandent une inscription obligatoire.