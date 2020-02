La marathon des déclarations de revenus s’amorce et de nombreux organismes et bénévoles de l’est de Montréal se préparent à accueillir des milliers de citoyens dans des cliniques d’impôts.

Si les mois de mars et avril sont souvent synonymes du retour du beau temps et du printemps, ils sont aussi synonymes des impôts. Et comme chaque année, les Québécois auront jusqu’au 30 avril pour transmettre leur déclaration de revenus aux gouvernements fédéral et provincial pour l’année fiscale 2019.

Pour aider les personnes touchant moins de 25 000$ par an, qui représentait plus de 37% de la population québécoise et 41% de celle de Montréal en 2017, de nombreux organismes proposent leur service de clinique d’impôts gratuitement ou avec une petite contribution. Selon les chiffres de l’Agence du Revenu du Canada (ARC), au Québec il y a 540 organismes qui s’en occupent, dont 125 aux quatre coins de l’est de l’île de Montréal.

Cependant, il faut parfois s’y prendre d’avance et réserver son rendez-vous, comme notamment à l’Association coopérative d’économie familiale de l’est de Montréal (ACEF) et au Chez-Nous de Mercier-Est.

Forte demande de rendez-vous

«Cette année on espère pouvoir prendre au moins 350 personnes», confie Isabelle Dauphin, responsable de la clinique d’impôt de l’ACEF. Cette dernière est ouverte à tous les résidents de l’Est de Montréal. L’année dernière, l’organisme et sept bénévoles avaient offert ces services gratuitement sur quatre jours à 325 citoyens, «soit 10% de plus que l’année précédente».

«La demande est toujours beaucoup plus forte que ce qu’on peut offrir», explique Mme Dauphin.

Du côté de Chez-Nous dans Mercier-Est, 180 personnes pourront se faire aider cette année encore grâce à 9 bénévoles, soutient Annick Rocheleau, responsable et coordonnatrice de la clinique d’impôt.

«Nous avons une fréquentation constante et chaque année, nous sommes dans l’obligation de refuser de nombreuses personnes», ajoute Mme Rocheleau.

Pour ceux qui n’auraient pas pu obtenir de rendez-vous, des organismes proposent des «sans rendez-vous».

«Premier arrivé, premier servi»

Cependant, il peut y avoir de l’attente. «C’est premier arrivé, premier servi», explique Adianet Aguilera, coordonnatrice des services du Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies (CAB-RDP) qui ouvre depuis 1996 sa clinique sans rendez-vous en période d’impôt.

L’année dernière, environ 850 personnes ont fait appel à leur service. En 2020, le CAB «voudrait en accueillir plus, on est préparé pour ça», soutient Mme Aguilera.

Du 2 mars au 16 avril, l’organisme reçoit de 9h30 à 13h les citoyens pour déposer l’ensemble de leurs documents. Par la suite, les bénévoles s’appliquent au remplissage des déclarations qu’ils envoient en ligne et fixent un rendez-vous pour que les participants puissent venir récupérer leurs papiers.

«L’année dernière, ces services avaient permis d’aider plus de 165 000 personnes au Québec et plus de 741 000 Canadiens qui ne pouvaient pas se payer les services d’un comptable», explique Frédérick Fink, porte-parole de l’Agence de Revenu du Canada.

Critères d’admissibilité

Les cliniques sont réservées aux personnes à faible revenu :

Personne seule : Revenus annuels de 25 000 $ et moins

Couple : Revenus annuels de 35 000 $ et moins

1 adulte avec 1 enfant : Revenus annuels de 30 000 $ et moins (2 000 $ pour chaque enfant supplémentaire)

Informations complémentaires sur les cliniques d’impôts

ACEF

Les prises de rendez-vous débuteront le 2 mars et les séances seront les vendredis 6, 13, 20 et 27 mars.

Chez-Nous de Mercier-Est

Les prises de rendez-vous débutent le 2 mars. Les séances se dérouleront également sur quatre jours, soit les lundis 9, 16, 23 et 30 mars.

Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies

Pas de rendez-vous. Les séances se tiennent du 2 mars au 16 avril (fermé les vendredis et jours fériés), de 9h30 à 13h.