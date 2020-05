Équipe RDP présente son plan d’action pour gérer la crise

Alors qu’Équipe RDP a dû gérer l’urgence et se renouveler face à la crise sanitaire, l’organisme veut faire un retour en force pour soutenir au mieux la communauté de Rivière-des-Prairies.

Équipe RDP, avec à sa tête Pierreson Vaval, souhaite se «redéployer sur le terrain autour de trois axes, d’abord avec la jeunesse, puis les familles vulnérables et enfin le grand public».

Même si ce plan de match est soumis au financement de l’arrondissement Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles et à la collaboration des partenaires locaux, Pierreson Vaval affirme qu’il sera appliqué rapidement. «Quitte à le repenser au besoin, avec moins de ressources, sur un temps réduit, on fera avec les moyens à disposition», précise-t-il. Dans l’idéal, ces actions seraient à mener pour les huit prochaines semaines.

Pour la jeunesse, il s’agira de généraliser les contacts sur le terrain. «On a pour habitude d’intervenir en tant que médiateur lorsque des crises surviennent. Là, la crise est grosse», explique M. Vaval. Alors les intervenants de l’organisme se rendront dans les «lieux habituellement fréquentés par les jeunes comme les parcs» pour faire du soutien psychosocial ou encore de rappeler les consignes de distanciation.

Pierreson Vaval souhaite, en plus de consolider l’aide alimentaire, faciliter l’accès à l’information aux familles vulnérables et l’accès à l’école en ligne. «Au minimum une centaine de familles n’a pas d’accès à un ordinateur et à Internet, on souhaiterait avec l’aide de partenaires, offrir à des familles désignées, des ordinateurs et ouvrir des lignes internet.» L’organisme voudrait aussi renforcer la livraison de documents d’information et de matériel de protection.

Pour le grand public, Équipe RDP retournera sur le terrain pour faire de la sensibilisation comme cela a été fait lorsque la clinique mobile de dépistage était en place. M. Vaval souhaite que cela soit «bonifié, on voudrait diffuser des messages sonores dans toutes les rues du quartier, renforcer la diffusion des informations de sécurité ».