Le succès de l’écologie 2.0 en ce début d’année 2021 à l’Eco PAP

L’année 2020 a été une année d’adaptation et de réinvention pour l’Eco de la Pointe-aux-Prairies (Eco PAP). Si les évènements réguliers annuels ont dû être repensés, les conférences virtuelles ont connu quant à elles un succès inattendu.

La pandémie a chamboulé à bien des égards l’écologie et son environnement, mais aussi l’organisation des activités de l’écoquartier. Devant l’urgence écologique et l’état de salubrité des parcs en particulier, le nettoyage de certains d’entre eux a été maintenu tout comme la distribution de compost ou autres plantes vivaces.

Jimmy Vigneux, fondateur de Mission 100 Tonnes, se félicite de l’initiative et du respect des règles sanitaires. Au total, 1500 kg de déchets ont été ramassés le long des berges de Rivière-des-Prairies. Ce sont près de 50 participants qui ont répondu présents cette journée de septembre.

Malgré cela, les mesures sanitaires imposées par la suite n’ont pas permis à Eco PAP de maintenir quelques activités et kiosques. Pour autant, les chiffres de participation en ligne se sont envolés.

Virage virtuel

L’Eco PAP avait déjà pour habitude d’animer des Ateliers scolaires, mais la réalité de 2021 les a largement rattrapés. L’adaptation était de mise et l’organisation des activités virtuelles a été une grande première pour l’organisme.

Selon le rapport annuel 2020, les premiers évènements comme Semis intérieurs et Cycle menstruel zéro déchet en 2020 ont cumulé à eux seuls près de 2500 visionnements. Sous forme de direct sur la page Facebook ou via l’application Zoom, les participants pouvaient visionner les vidéos en tout temps.

2021 est jusque-là une année record. Des ateliers virtuels ont aussi connu un succès à l’image de Plan de jardin et compagnonnage qui a réuni 800 personnes derrière leurs écrans. L’évènement Démarrage de semis – semis 101 a rassemblé près de 2300 passionnés le 24 mars. Un jardin sur mon balcon comptabilisait déjà 1400 personnes avant son lancement le 14 avril. «L’intérêt général pour l’agriculture urbaine a fortement augmenté et nous nous en réjouissons», souligne Isabelle Gareau, coordonnatrice en agriculture urbaine à l’Eco PAP.

Sur réservation

À situation exceptionnelle, prise de décisions exceptionnelles. Les évènements comme l’offre de compost et de plantes vivaces se feront désormais sur réservation avec plus de plages horaires. «L’an dernier, en 24h, tout était réservé. Cette année, le but est de toujours maximiser le monde, mais d’augmenter les possibilités aux résidents de commander», souligne Mme Gareau.

En octobre c’est plus de 600 plantes qui ont été offertes et 50 tonnes de compost distribuées à près de 245 résidents.

L’Eco PAP a multiplié son plan de communication afin de rejoindre le plus de monde. Publications en amont dans les journaux, plages horaires plus espacées, etc.

La campagne Un arbre pour mon quartier, organisée conjointement par le regroupement des écoquartiers et la Soverdi, s’est ouverte le 14 avril. Elle a vendu près de 500 arbres en 24h. À la même période l’an dernier, il y en avait eu 305 arbres.

La réservation est également recommandée pour la journée de corvée. Les résidents se portant volontaires au nettoyage des ordures dans les parcs devront réserver les outils auprès de l’Eco PAP. «En collaboration avec l’arrondissement, nous attendons juste le Go afin de diffuser les dates et les places des kiosques», précise Joany Muckle, directrice par intérim de Eco PAP.

Tout sera en mis en œuvre afin de satisfaire le plus grand nombre. Si certaines activités reprendront le cours normal des choses dans les prochains mois, l’Eco PAP a l’intention de continuer la mise en ligne de ses activités.