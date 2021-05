Le rappeur Dan-P brise les tabous dans ses nouveaux projets musicaux

Dan-P vient tout juste de sortir son premier essai musical intitulé Confusion sous l’étiquette PUR Records (Believe). L’artiste ne manque pas de détermination et d’ambition.

Dan-P, résident de Rivière-des-Prairies, est un grand timide de nature, mais il est fier de livrer son travail et de pouvoir partager ses textes «sans tabou sur des rythmes positifs de reggae et de rap.» Derrière sa musique festive et les sujets tabous qu’il aborde se cache un homme qui s’est bâti un alter ego solide. «Dan-P m’a permis d’éclore comme une fleur et de m’ouvrir au monde», confie-t-il.

Si aujourd’hui sa musique résonne si bien au Québec, c’est parce son passage dans les Caraïbes a récemment fait des vagues. L’artiste s’est fait violence et a pris son courage à deux mains.

Ce voyage autopromotionnel, il le doit à la vente des 5000 copies de sa première mixtape Dan-P Dance-hall on fire, dans les rues de Montréal. «J’ai réussi à briser ma timidité et la peur du ridicule et j’en suis fier!»

Aux futures générations

Dans ses textes, Dan-P aborde principalement des sujets délicats et qui touchent un maximum de gens. Il dit vouloir oser de parler de l’infidélité, de désirs sensuels, sexuels… «Je veux montrer au monde la réalité des choses et ne pas avoir peur d’en parler. Ce sont des faits sociétaux que je chante», dit-il.

Le créateur musical a voulu mettre en avant aussi l’intérêt du titre Fast Forward. Un titre rassembleur et dansant, mais qui parle avant tout de l’importance de vivre le moment présent. «Le temps est précieux, il faut vivre chaque moment», ajoute-t-il.

Habitant à Rivière-des-Prairies, il est inconcevable pour lui de ne pas évoquer les faits survenus dans son quartier au cours de ces derniers mois.

Dan-P est inquiet pour l’avenir des jeunes du quartier. Il a pour ambition de faire le tour des écoles afin de les inspirer et les motiver. «Je veux leur montrer qu’une activité sportive, une passion ou encore la culture peuvent les mener à suivre un bon chemin, autre que celui de la rue.»

Retour aux sources

Alors qu’il aurait pu tomber dans les gangs de rues dans ses plus jeunes années, il reconnaît que la musique est venue au bon moment dans sa vie.

Il affirme même s’être éloigné du rap, afin «de se démarquer artistiquement et de partager des idées et des ondes positives au travers de sa musique reggae dancehall.»

Ce mini-album est le fruit de deux années de travail acharné.

Dan-P mesure l’impact de ses paroles et de sa musique sur son public et veut désormais se reconcentrer sur ce qui l’a toujours animé, le rap.

Ça n’est pas la détermination et l’ambition qui lui manque. Dan-P veut ni plus ni moins conquérir la planète rap québécoise. «Je me sens prêt à montrer à tous ces gens talentueux de quoi je suis capable. J’aimerais ça être numéro 1 au Québec un jour!»

Dans ses futurs textes, l’artiste vise à sensibiliser les gens sur les problèmes comme l’alcoolisme, la dépression et bien d’autres sujets touchant un plus grand nombre.

Aujourd’hui, Dan-P s’affaire à l’écriture de son premier album rap qu’il espère livrer avant 2022. Un spectacle virtuel aussi devrait avoir lieu d’ici le mois de juillet.