Un concours d’architecture pour le projet Espace Rivière

Le comité exécutif de la Ville de Montréal autorise la tenue d’un concours d’architecture pluridisciplinaire pour la conception d’Espace Rivière, un projet de centre culturel et communautaire attendu depuis plus de 20 ans dans Rivière-des-Prairies.

L’établissement sera construit sur le site de la bibliothèque de Rivière-des-Prairies. Il servira de maison de la culture et des loisirs, de centre communautaire et de Bureau Accès Montréal (BAM).

Il comportera entre autres des espaces pour la famille, un café bistro, une salle de spectacle, une cuisine communautaire et des salles d’activités physiques et culturelles.

Caroline Bourgeois, mairesse de l’arrondissement RDP-PAT et membre du comité exécutif, se réjouit de cet « avancement majeur ».

L’autorisation de ces sommes pour lancer le concours d’architecture nous amène à voir enfin du concret dans ce projet Caroline Bourgeois, mairesse de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles

Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) doit donner le feu vert au lancement du concours. Le montant maximal alloué de 735 000 $ couvrira la rémunération des finalistes, le dédommagement des membres du jury ainsi que toutes les autres dépenses connexes.

Le comité exécutif offre également à l’arrondissement la prise en charge des étapes nécessaires à la conception et la construction du projet Espace Rivière, notamment en octroyant les contrats de services professionnels aux finalistes et au lauréat du concours ainsi que le contrat pour l’exécution des travaux.

Une fois que le comité exécutif approuvera le design du futur Espace Rivière, il ne restera plus qu’à produire les plans et les devis et publier un appel d’offres pour la réalisation du réaménagement du site.

Un soupçon d’espoir

Ce projet est attendu depuis plus de 20 ans, mais est maintes fois repoussé. En 2017, alors que Chantal Rouleau est mairesse d’arrondissement, le projet est annoncé pour 2021. Deux ans plus tard, un concours de design est lancé, mais aucune suite n’a été donnée. À ce stade aucune date de début des travaux et d’inauguration n’est avancée.