Joe Amato (deuxième à droite) accompagné de sa famille. Lui et ses proches distribueront environ 70 boîtes repas au plus démunis du centre-ville de Montréal

Un citoyen récolte des dons pour les plus démunis

Joe Amato, résident de Rivière-des-Prairies, organise pour la troisième année une distribution de denrées et vêtements pour les personnes démunies du centre-ville de Montréal. Il lance un appel aux dons à la communauté de RDP et organise un point de récolte le 13 novembre à Rivière-des-Prairies.

Avant la pandémie, c’était deux à trois fois par an que Joe Amato, accompagné de ses amis et de sa famille, faisait œuvre de charité.

« C’est une initiative personnelle. Je suis une personne simple et qui veut aider », explique le prairivois avec humilité.

Cette année, il a dû se restreindre à une seule fois et a décidé de venir en aide au plus démunis un peu avant l’hiver, période cruciale pour les sans-abri.

Résident de Rivière-des-Prairies depuis plus de 35 ans, Joe Amato dit pouvoir toujours compter sur la communauté de son quartier. « Les citoyens sont d’une générosité incroyable, chaque année, nous recevons toujours plus de choses », commente-t-il.

De son côté, il prépare des boîtes repas composées d’un sandwich fait maison avec une bouteille d’eau et d’autres grignotines.

Lors de la première édition, une quarantaine de boîtes avaient été distribuées. Cette année, Joe Amato et ses proches ont prévu de doubler les quantités.

« Nous essayons de distribuer au moins une boîte pour chacun. Mais que voulez-vous dire à un itinérant qui en prend deux ? », s’exclame-t-il.

Des dons pour l’hiver

Les demandes se sont diversifiées avec le temps et M. Amato raconte que les personnes démunies lui réclament toujours plus de vêtements et notamment pour l’hiver.

Les manteaux et des paires de bottes sont de plus en plus demandés, explique-t-il.

Chapeaux, écharpes, gants, tuques, pantalons, etc. Toutefois, toutes sortes de vêtements sont les bienvenues.

Pour le moment M. Amato récolte les dons chez les personnes qui le contacte personnellement. Début novembre il installera sa camionnette dans le quartier afin de ramasser les dernières affaires. Le point de récolte n’a pas encore été communiqué par l’intéressé.

Mais toujours est-il que son véhicule se remplira assez vite comme chaque année, explique-t-il avec le sourire.

Le point de récolte aura lieu le 13 novembre.

Pour faire des dons : Contactez M Joe Amato au (514) 781-4380.