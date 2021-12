De Québec à Miami, tout quitter par passion pour le football américain

Le jeune Nathaniel Jean-Blanc a tout quitté pour l’un des centres de formation sportive les plus reconnus des États-Unis. En juillet dernier, il est parti étudier dans le sud de la Floride, à Miami, afin de se confronter à ce qui se fait de meilleur en termes de football américain.

« Miami, c’est la place du football aux États-Unis, notamment pour le recrutement universitaire », partage fièrement le jeune étudiant.

Du haut de ses 16 ans, la ligue nationale de sport américaine a toujours été un objectif de carrière pour cet ancien du Collège Saint-Jean-Vianney (CSJV) de Rivière-des-Prairies.

Depuis l’été dernier, il se consacre à sa cinquième année de secondaire à l’école Miami Killian Senior High School.

De sa chambre étudiante, Nathaniel y raconte que son intégration s’est très bien passée et que ses entraîneurs voient déjà en lui un fort potentiel.

Considéré comme le « géant » de son équipe, il occupe d’ores et déjà un poste de ligne offensive. Un poste occupé en temps normal seulement quand que les vétérans de l’équipe passent au niveau universitaire, explique-t-il.

Chris M’Bemba, responsable de la concentration football au CSJV et ancien entraîneur du jeune homme, n’est même pas étonné de cette évolution précoce.

« Nathaniel est un jeune très impliqué et déterminé. Son parcours, il le doit à ses efforts et son ambition sans limite », témoigne-t-il.

Le sport, la famille

La vie de Nathaniel est rythmée par le sport collectif. Il raconte que c’est comme sa seconde famille. « C’est un sentiment d’appartenance fort qui nous lie, c’est unique », dit-il.

Si le hockey a longtemps guidé sa vie, l’énergie dans une salle de football l’a convaincu de troquer ses patins pour les crampons. « C’est comme si on partait à la guerre à chaque entrée sur le terrain », dit-il, tout sourire.

Ce passage de rondelle au ballon ovale est aussi dû à la rencontre avec son entraîneur Chris M’Bemba, qu’il dit considérer comme son mentor.

« Je me suis vu dans son parcours et je lui ai demandé de me guider dans mes choix de carrière », se souvient-il. Son prochain objectif est désormais de gagner le championnat des écoles secondaires de l’État de Floride.