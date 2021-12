Liste des multiples activités à pratiquer cet hiver à RDP-PAT

À Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, la nature, ça n’est pas ce qui manque. Les parcs sont nombreux et, durant la saison hivernale, leur utilisation lors d’activités sportives ou récréatives est optimale.

Il y a de quoi satisfaire petits et grands dans l’est de l’île de Montréal. Le journal Métro a répertorié pour vous les différents endroits où profiter au mieux de la saison froide dans RPD-PAT.

Les glissades

Il y a plusieurs grands parcs situés à Rivière-des-Prairies où l’on peut faire de la luge. Avec leurs longues pentes sécuritaires, les parcs Don Bosco et Saint-Joseph sont dans le palmarès des meilleures glissades.

Si vous cherchez un peu de nouveauté en étant plus proche de la nature, il vous faudra alors prendre la direction du parc-nature de la Pointe-aux-Prairies.

Si vous vous dirigez vers le chalet d’accueil Héritage sur la rue Sherbrooke, une glissade se cache derrière la butte.

Où patiner

Les patinoires ne manquent pas à Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles non plus. Les grands espaces et les parcs permettent à l’arrondissement de mettre en place plus de patinoires qu’ailleurs à Montréal.

À Montréal, on ne compte pas moins de 225 patinoires extérieures, dont une dizaine réfrigérées.

L’arrondissement RDP-PAT en compte à lui tout seul 15 pour toute la pointe de l’île.

Durant son nouveau mandat, l’administration de Caroline Bourgeois souhaite étendre l’offre et ainsi aménager une patinoire réfrigérée dans chaque secteur de l’arrondissement.

Certains travaux ont contraint l’arrondissement à relocaliser deux patinoires. Celle initialement prévue au parc Saint-Valérien dans l’est de Rivière-des-Prairies sera relocalisée en permanence au parc Des Cageux.

De récents travaux d’engazonnement empêchent l’installation d’une patinoire au parc Hans-Selye. Elle sera déplacée au parc Pierre-Blanchet.

Les chalets des parcs Clémentine-De La Rousselière, Daniel-Johnson et Saint-Jean-Baptiste seront mis à la disposition des patineurs entre la fin décembre et le début du mois de mars.

Des abris seront également ouverts aux patineurs durant la saison et les toilettes du parc Saint-Joseph accessibles tout l’hiver.

Patinoire du parc Pierre-Blanchet – Yohann Goyat, L’informateur

Des nouveautés

Le sentier de la friche à Pointe-aux-Trembles sera déneigé pour les cyclistes et piétons, et une piste de ski de fond de quatre kilomètres sera aménagée.

D’autres sentiers seront également dégagés afin de favoriser la marche en plein air. On parle des parcs Ernest-Rouleau, André-Corbeil-dit-Tranchemontagne, du Chevalier-Cuivé, Pierre-Dagenais-dit-Lépine, Pierre-Payet et le parc du Bout-de-l’Île.

Caroline Bourgeois souhaite fortement aménager un grand sentier glacé dans le parc-nature de la Pointe-aux-Prairies. «Nous avons la chance d’avoir l’un des plus beaux parcs-nature sur l’île de Montréal. L’ajout d’un magnifique sentier de glace dans un paysage bucolique comme celui-ci en fera certainement une attraction récréotouristique incontournable dans la grande région métropolitaine», déclare-t-elle.

À l’image de cet été, les activités de la Zone active seront au rendez-vous tout l’hiver. La programmation sera quant à elle dévoilée au mois de janvier 2022. Un nouvel événement intitulé Plaisirs d’hiver sera aussi bientôt dévoilé.

iStock, Anyaberkut

Concours de bonhomme de neige

Si vous avez l’esprit créatif, vous avez la possibilité de participer à un concours de bonhomme de neige. Seul ou en famille, il suffit de prendre en photo votre bonhomme et d’envoyer le cliché via un formulaire à l’adresse suivante.

Les oeuvres d’hiver qui auront reçu le plus de votes mériteront un prix. Le concours est ouvert jusqu’au 7 mars.

Liste des patinoires ouvertes cet hiver 2021/2022

Parc Don Bosco

Parc Armand-Bombardier

Parc Pierre-Blanchet

Parc Marie-Claire-Daveluy

Parc Pehr-Kalm

Parc des Cageux

Parc Clémentine-De La Rousselière

Parc Daniel-Johnson

Parc Maria-Goretti

Parc Saint-Jean-Baptiste

Parc Gérard-Vaillancourt

Parc Yves-Thériault-Sherbrooke

Maison du citoyen

Parc Jeanne-Lapierre

Parc de Montmartre

À noter que certaines sont ouvertes aux sports d’équipe et d’autres au patin libre.

Aussi certaines activités récréatives et sportives sont assujettis à changement suivant les annonces gouvernementales et de la Santé publique.

Pour plus d’informations consulter le lien suivant.